"Найгарніший шматок України": Трамп заявив, що Крим омивається океаном з чотирьох боків (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знов озвучив тезу про Крим, оточений океаном з чотирьох сторін. Теза про Крим, який є дуже привабливим для забудовників, пролунала у контексті взаємної "ненависті" між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.

Нова заява Трампа щодо Криму з'явилась під час інтерв'ю медіа NewsMax 16 жовтня. При цьому глава Білого дому згадав про те, що він забудовник, і пояснив, що анексований росіянами український Крим — це найцінніша частина України.

"Крим — це, безумовно, найцінніша частина України. Ви розумієте, про що я говорю. Це Чорне море. Океан з чотирьох сторін. Найгарніший шматочок землі. Я забудовник. Я знаю хороші землі. Вони відмовилися від Криму", — сказав Трамп.

Зі слів глави Білого дому, Україна "відмовилась від Криму" під тиском тодішнього президента США Барака Обами. На сьогодні ідеться про те, що Путін та Зеленський ненавидять один одного і що це почалось після першої особистої зустрічі, яка пройшла "дуже погано".

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"У них була дуже погана зустріч. І, як ви знаєте, Путін ненавидить Зеленського, а Зеленський ненавидить Путіна. І коли відчуваєш таку ненависть, дуже важко щось залагодити", — вважає глава Білого дому.

Далі Трамп сказав, що війна не почалася б, якби у нього не "вкрали вибори". Крім того, президент США запевнив, що "війна мала бути швидкою", якби російські танки не звернули з шосе та не загрузли б у багнюці посеред поля на шляху до Києва.

Заяви Трампа — що говорив про Крим та океани

Зазначимо, попередня скандальна заява Трампа про Крим, оточений чотирма океанами, пролунала 9 грудня 2025 року. Глава Білого дому знов згадав Обаму, який "віддав Крим", і про те, що це острів в океані, який з'єднаний з Україною вузьким "пірсом". Далі президент США пояснив, що до 2014 року він, як і решта американців, навіть не знав про цей географічний об'єкт. Коли ж світ дізнався про Кримський півострів, то виявилось, що він має велике геополітичне значення, додав Трамп.

Скандали з Трампом — теза про Крим та океан з чотирьох сторін на відео 9 грудня 2025 року

Тим часом в інтерв'ю NewsMaxs пролунала низка інших заяв Трампа щодо України. Серед іншого, він розкритикував Зеленського і сказав, що удари дронів України по НПЗ РФ — це "ганьба". Крім того, президент США звинуватив Україну у зростанні цін на нафту, на яку начебто впливають палаюча російська нафтопереробка.

Медіа The Wall Street Journal розповіло, чому зіпсувались відносини Трампа та Зеленського. З'ясувалось, що це сталось ще до оголошення про угоду по дизелю між США та РФ. Все почалось після зустрічі президентів на Генеральній асамблеї ООН, а незадоволення Трампа посилювалось через удари по НПЗ РФ та через те, що Зеленський не зупинив ці удари, хоч його просили шість разів.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про останні рішення Трампа щодо України та зібрав оцінки експертів щодо впливу на війну РФ проти України.