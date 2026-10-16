"Красивейшая часть Украины": Трамп заявил, что Крым омывается океаном с четырех сторон (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь высказал тезис о Крыме, окруженном океаном со всех четырех сторон. Тезис о Крыме, который является очень привлекательным для застройщиков, прозвучал в контексте взаимной "ненависти" между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

Новое заявление Трампа по поводу Крыма прозвучало в ходе интервью телеканалу NewsMax 16 октября. При этом глава Белого дома упомянул, что он является застройщиком, и пояснил, что аннексированный россиянами украинский Крым — это самая ценная часть Украины.

"Крым — это, безусловно, самая ценная часть Украины. Вы понимаете, о чём я говорю. Это Чёрное море. Океан со всех четырёх сторон. Самый красивый уголок земли. Я застройщик. Я знаю хорошие земли. Они отказались от Крыма", — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, Украина "отказалась от Крыма" под давлением тогдашнего президента США Барака Обамы. На сегодняшний день речь идет о том, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга и что это началось после первой личной встречи, которая прошла "очень плохо".

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"У них была очень неудачная встреча. И, как вы знаете, Путин ненавидит Зеленского, а Зеленский ненавидит Путина. А когда испытываешь такую ненависть, очень трудно что-то уладить", — считает глава Белого дома.

Далее Трамп заявил, что война не началась бы, если бы у него не "украли выборы". Кроме того, президент США заверил, что "война должна была быть быстрой", если бы российские танки не свернули с шоссе и не увязли бы в грязи посреди поля на пути к Киеву.

Заявления Трампа — что он говорил о Крыме и океанах

Отметим, что предыдущее скандальное заявление Трампа о Крыме, окруженном четырьмя океанами, прозвучало 9 декабря 2025 года. Глава Белого дома вновь упомянул Обаму, который "отдал Крым", и о том, что это остров в океане, соединенный с Украиной узким "пирсом". Далее президент США пояснил, что до 2014 года он, как и остальные американцы, даже не знал об этом географическом объекте. Когда же мир узнал о Крымском полуострове, оказалось, что он имеет большое геополитическое значение, добавил Трамп.

Скандалы с Трампом — высказывание о Крыме и океане с четырех сторон на видео от 9 декабря 2025 года

Между тем в интервью NewsMax прозвучал ряд других заявлений Трампа по поводу Украины. Среди прочего, он раскритиковал Зеленского и заявил, что удары украинских дронов по НПЗ РФ — это "позор". Кроме того, президент США обвинил Украину в росте цен на нефть, на которые якобы влияет горящая российская нефтеперерабатывающая промышленность.

Издание The Wall Street Journal рассказало, почему испортились отношения Трампа и Зеленского. Выяснилось, что это произошло ещё до объявления о соглашении по дизельному топливу между США и РФ. Все началось после встречи президентов на Генеральной Ассамблее ООН, а недовольство Трампа усиливалось из-за ударов по НПЗ РФ и из-за того, что Зеленский не остановил эти удары, хотя его просили об этом шесть раз.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о последних решениях Трампа в отношении Украины и обобщил оценки экспертов о том, как они повлияют на войну РФ против Украины.