Дональд Трамп по меньшей мере пять раз заявил в новом интервью, что война в Украине не началась бы, если бы он был президентом, а потом заявил, что это его предшественник Джо Байден "отдал Крым", прежде, чем вспомнил, что в 2014 году президентом США был Барак Обама.

Издание Politico назвало Дональда Трампа самым влиятельным человеком, формирующим Европу, в рамках их ежегодного списка. Также в список вошел президент Украины Владимир Зеленский. А в интервью Даше Бернс президент США сделал ряд интересных заявлений, в том числе продемонстрировав, что сохранил привычку во всех бедах винить Джо Байдена, даже когда логичней было обвинить Барака Обаму. Также Трамп заявил, что в Украине есть океан.

Интервью у Трампа взяли 8 декабря. Одной из главных тем стала война в Украине, судьба Европы и будущее НАТО. И президент США не разочаровал, в очередной раз назвав себя главным миротворцем, который прекратил восемь войн, несмотря на то, что война между Камбоджей и Таиландом разгорелась вновь.

Говоря об Украине, Трамп заявил, что задолго до Путина "было понимание того, что Украина не вступит в НАТО", хотя Путин находится у власти уже 25 лет, а Зеленский в то время и вовсе не был политиком.

Также он сообщил, что Зеленский "один из величайших продавцов на Земле", который "заставил мошенника Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов", но это не помогло, так как "около 25 процентов его страны пропало без вести".

"И справедливости ради надо сказать, что Байден отдал Крым", — сообщил Дональд Трамп, когда Даша Бернс напомнила, что это произошло в 2014 году, то президент США вспомнил, что в том время Белый дом занимал Барак Обама.

"Обама... потому что Крым был сердцем. Знаете, я же в глубине души риелтор, верно? Я в недвижимости разбираюсь. И когда я посмотрел... что... каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я думаю: "О, какой красивый этот Крым. Ух ты!" Он с четырех сторон окружен океаном. До него всего лишь маленький клочок земли... ну, до главного... ну, до главного. Я имею в виду, Крым огромный. Но он соединяет ту часть Украины, о которой мы сейчас говорим... через небольшой перешеек. Это четыре стороны океана, в самой теплой его части. Там лучшая погода, все самое лучшее", — заявил Дональд Трамп.

Продолжив свою мысль, он заявил, что Крым "окруженный океаном" заставил отдать Обама. А потом уточнил, что хотя тогда он не был вовлечен, но теперь-то он "прекрасно знает Украину".

Журналистка напомнила, что война, которая продолжается в Украине сейчас началась именно тогда, с аннексии Крыма, после чего Трамп заявил, что у "теплого" Крыма огромный потенциал, но виноват во всем все-таки Обама.

"Обама их вынудил… Обама это сделал. Это не Байден. Ну, может быть, он и был причастен, но я сомневаюсь. Он, наверное, и тогда не слишком много знал. Он никогда не был гением. Но, знаете, Обама отдал… он заставил их отдать", — заявил президент США.

Также в этом интервью Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, Киев "использует войну", чтобы оттягивать голосование.

А ранее Дональд Трамп заявлял, что Крым большой, как штат Техас. На самом деле это не так.