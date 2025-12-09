Не тільки миротворець, а й географ: Трамп заявив, що Крим оточений океаном із чотирьох боків

Дональд Трамп щонайменше п'ять разів заявив у новому інтерв'ю, що війна в Україні не розпочалася б, якби він був президентом, а потім заявив, що це його попередник Джо Байден "віддав Крим", перш ніж згадав, що у 2014 році президентом США був Барак Обама.

Видання Politico назвало Дональда Трампа найвпливовішою людиною, яка формує Європу, в рамках їхнього щорічного списку. Також до списку увійшов президент України Володимир Зеленський. А в інтерв'ю Даші Бернс президент США зробив низку цікавих заяв, зокрема продемонструвавши, що зберіг звичку у всіх бідах звинувачувати Джо Байдена, навіть коли логічніше було звинуватити Барака Обаму. Також Трамп заявив, що в Україні є океан.

Інтерв'ю у Трампа взяли 8 грудня. Однією з головних тем стала війна в Україні, доля Європи та майбутнє НАТО. І президент США не розчарував, вкотре назвавши себе головним миротворцем, який припинив вісім війн, незважаючи на те, що війна між Камбоджею і Таїландом розгорілася знову.

Говорячи про Україну, Трамп заявив, що задовго до Путіна "було розуміння того, що Україна не вступить до НАТО", хоча Путін перебуває при владі вже 25 років, а Зеленський на той час і зовсім не був політиком.

Також він повідомив, що Зеленський "один із найбільших продавців на Землі", який "змусив шахрая Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів", але це не допомогло, тому що "приблизно 25 відсотків його країни пропало безвісти".

"І справедливості заради треба сказати, що Байден віддав Крим", — повідомив Дональд Трамп, коли Даша Бернс нагадала, що це сталося 2014 року, то президент США пригадав, що на той час Білий дім обіймав Барак Обама.

"Обама... тому що Крим був серцем. Знаєте, я ж у глибині душі рієлтор, вірно? Я на нерухомості розуміюся. І коли я подивився... що... щоразу, коли я дивлюся на цю карту, я думаю: "О, який гарний цей Крим. Ух ти!" Він із чотирьох боків оточений океаном. До нього всього лише маленький клаптик землі... ну, до головного... ну, до головного. Я маю на увазі, Крим величезний. Але він з'єднує ту частину України, про яку ми зараз говоримо... через невеликий перешийок. Це чотири сторони океану, у найтеплішій його частині. Там найкраща погода, все найкраще", — заявив Дональд Трамп.

Продовживши свою думку, він заявив, що Крим "оточений океаном" змусив віддати Обама. А потім уточнив, що хоча тоді він не був залучений, але тепер-то він "прекрасно знає Україну".

Журналістка нагадала, що війна, яка триває в Україні зараз, почалася саме тоді, з анексії Криму, після чого Трамп заявив, що в "теплого" Криму величезний потенціал, але винен у всьому все-таки Обама.

"Обама їх змусив... Обама це зробив. Це не Байден. Ну, можливо, він і був причетний, але я сумніваюся. Він, напевно, і тоді не надто багато знав. Він ніколи не був генієм. Але, знаєте, Обама віддав... він змусив їх віддати", — заявив президент США.

Також у цьому інтерв'ю Трамп заявив, що Україна має провести вибори. За його словами, Київ "використовує війну", щоб відтягувати голосування.

А раніше Дональд Трамп заявляв, що Крим великий, як штат Техас. Насправді це не так.