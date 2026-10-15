Отказ ехать в Москву: что стало ключевым моментом в конфликте между США и Украиной, — WSJ

По данным издания, американского президента больше всего раздражало то, что Киев использует американские ресурсы для атак на российскую энергетику. Именно с этого начался месяц нарастания напряженности.

Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским начали ухудшаться с середины сентября после их встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет журнал The Wall Street Journal.

"Последний виток напряженности между Трампом и Зеленским начался со встречи в Нью-Йорке. В течение месяца Трамп становился всё более недовольным Зеленским", — говорится в публикации.

По данным журналистов, Трампа раздражало то, что Украина использует американские ресурсы для атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Именно в сентябре он потребовал от Киева прекратить удары по НПЗ, однако получил отказ. Это, по версии издания, стало отправной точкой в обострении конфликта.

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Кроме того, источники WSJ сообщили, что в Нью-Йорке Трамп предлагал Зеленскому поехать в Москву для возобновления мирных переговоров. Украинский президент на это не согласился.

"Отношения Трампа и Зеленского находятся на низком уровне с момента их конфликта в Белом доме — в феврале 2025 года. Тогда Трамп отчитал Зеленского во время подписания соглашения о совместной разработке украинских недр", — напомнило издание.

Ссора Трампа и Зеленского: что известно

Американский лидер разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке, хотя с начала полномасштабной войны на её нефтепродукты действовал запрет, а сама Москва сократила экспорт после серии украинских ударов. Зеленский назвал это "слабым решением сильных партнеров" и "очевидной слабостью, которая играет на руку России".

Впоследствии Трамп пообещал перекрыть Киеву доступ к американским разведданным, если атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы не прекратятся. Договоренность с Владимиром Путиным появилась после того, как Зеленский шесть раз отказался прекратить удары. А в ответ на критику хозяин Белого дома заявил, что Украине пора сменить главу государства, и возложил ответственность за кризис именно на украинского президента.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа ищет возможности снять часть санкций против РФ и разрешить работу танкерам "теневого флота": чтобы свободно перевозить нефть, они должны были бы получать разрешение непосредственно в Министерстве финансов США.

Кроме того, Зеленский анонсировал новые удары по России — учитывая, что Москва не соблюдает объявленное Трампом "энергетическое перемирие".