Відмова їхати до Москви: що стало ключовим моментом у конфлікті США та України, – WSJ

Американського президента, за даними видання, найбільше дратувало те, що Київ застосовує американські ресурси для атак на російську енергетику. Саме з цього почався місяць наростання напруги.

Стосунки Дональда Трампа та Володимира Зеленського почали псуватися з середини вересня після їхньої зустрічі на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це пише журнал The Wall Street Journal.

"Останній виток напруги між Трампом і Зеленським почався з зустрічі Нью-Йорку. Протягом місяця Трамп ставав все більш невдоволеним Зеленським", – ідеться в публікації.

За даними журналістів, Трампа дратувало те, що Україна застосовує американські ресурси для атак на російську нафтову інфраструктуру. Саме у вересні він вимагав від Києва припинити удари по НПЗ, однак отримав відмову. Це, за версією видання, стало відправною точкою у загостренні конфлікту.

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Крім того, джерела WSJ розповіли, що в Нью-Йорку Трамп пропонував Зеленському поїхати до Москви для відновлення мирних переговорів. Український президент на це не погодився.

"Відносини Трампа та Зеленського перебувають на низькому рівні від моменту їхнього конфлікту в Білому домі – у лютому 2025 року. Тоді Трамп відчитав Зеленського під час підписання угоди про спільну розробку українських надр", — нагадало видання.

Сварка Трампа й Зеленського: що відомо

Американський лідер дозволив Росії продавати дизельне пальне на світовому ринку, хоча від початку повномасштабної війни на її нафтопродукти діяла заборона, а сама Москва скоротила експорт після серії українських ударів. Зеленський назвав це "слабким рішенням сильних партнерів" та "очевидною слабкістю, що грає на руку Росії".

Згодом Трамп пообіцяв перекрити Києву доступ до американських розвідданих, якщо атаки на російську нафтопереробку не припиняться. Домовленість із Володимиром Путіним з'явилася після того, як Зеленський шість разів відмовився зупинити удари. А у відповідь на критику господар Білого дому заявив, що Україні час змінити главу держави, і поклав відповідальність за кризу саме на українського президента.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа шукає можливості зняти частину санкцій проти РФ і дозволити роботу танкерам "тіньового флоту": щоб вільно перевозити нафту, вони мали б отримувати дозвіл безпосередньо в Міністерстві фінансів США.

Також Зеленський анонсував нові удари по Росії – з огляду на те, що Москва не дотримується оголошеного Трампом "енергетичного перемир'я".