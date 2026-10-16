"Має вирішувати український народ": Лукашенко засудив вимогу Трампа про відставку Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що рішення про те, хто очолюватиме Україну, має ухвалювати виключно український народ.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа щодо можливості досягнення миру за нинішньої української влади, він наголосив на неприпустимості зовнішнього диктату. Про це повідомляє білоруське медіа БелТА.

Під час спілкування з пресою Лукашенка запитали, чи реальне досягнення миру в Україні за нинішнього президента з огляду на нещодавні висловлювання Дональда Трампа.

"Хочете від мене як від політика отримати відповідь чи по суті? Якщо по суті — це моє кредо — це не Трампа питання. Хто буде в Україні президентом, вирішить український народ", — відповів білоруський лідер.

Водночас Лукашенко зауважив, що Володимир Зеленський свого часу обіцяв перебувати на посаді глави держави лише один термін. За його словами, обіцянки потрібно виконувати, і в цьому питанні необхідні вибори.

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"У цьому Трамп має рацію: обіцяв — треба виконувати обіцянки. Але тільки диктувати не треба. Трампу не слід диктувати, як чинити Україні", — підсумував він.

Нагадаємо, Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського людиною, з якою не варто мати справу, бо той нібито не хоче домовлятися з Кремлем.

Раніше Лукашенко опублікував офіційне привітання з Днем Незалежності України 2026. У тексті привітання згадали про те, що білорусів та українців пов'язують "вікові традиції" та важкі випробування.