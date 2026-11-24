Президент Украины Владимир Зеленский признался, что использует искусственный интеллект.

Об этом он сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей на Закарпатье.

Отвечая на вопрос о том, каково его отношение к внедрению ИИ в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также, есть ли у него личный ИИ-агент, политик ответил:

"У меня все есть. Я пользуюсь, мне это нравится".

Более того, он рассказал, что большинство членов правительства пользуются искусственным интеллектом, потому что на всех совещаниях они показывают примерно одинаковые презентации, которые отличаются только темами и цифрами.

"Почему нет? Но и свой интеллект также важен", — добавил президент.

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По его словам, в Украине уже сотни компаний из сфера военных и оборонных технологий используют искусственный интеллект.

"Мы занимаемся разным оружием, разным производством оружия. В первую очередь, это защита нашего государства, логистики, мостов, это новый вызов", — сказал Зеленский.

Он добавил, что около 20 компаний разрабатывают дроны-перехватчики разных форматов с искусственным интеллектом. Также ИИ будет использоваться при разминировании.

Итоговое заседание Конгресса местных и региональных властей в 2026 году собрало более 1800 участников в режиме онлайн и офлайн. Среди них – начальники областных военных администраций, председатели областных советов, председатели территориальных общин, начальники местных военных администраций, а также городские, поселковые и сельские председатели, говорится на сайте Офиса президента.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французская компания Mistral AI входит в число немногих разработчиков в мире, создающих передовые модели искусственного интеллекта.

Ранее Фокус разбирал, как искусственный интеллект постепенно становится частью военной инфраструктуры и какие риски это создает для безопасности. В частности, речь шла об использовании ИИ для анализа разведывательных данных, обнаружения целей и автоматизации военных процессов.

Кроме того, сообщалось о том, как Россия использует искусственный интеллект в войне — в частности, в разведке, информационных операциях и киберпространстве.