Искусственный интеллект на службе у Кремля

Наткнулся на очень интересный отчет Anthropic о противодействии злоупотреблениям ИИ. Интересен он тем, сколько там примеров использования ИИ россиянами в военных целях (в этом отчете речь идет исключительно о моделях Claude). Пока мировое сообщество размышляет о гипотетических этических дилеммах далекого будущего, Россия уже сделала ИИ штатным инструментом ведения агрессивной войны, направленной на уничтожение Украины и дестабилизацию демократического мира.

Наиболее агрессивный технический прорыв противника зафиксирован в кибероперациях группировки Midnight Blizzard. Российские хакеры, действующие при поддержке государства, перешли от банальных подсказок для фишинга к созданию замкнутых мультиагентных систем, приоритетом которых стала охота на украинские оборонные ведомства и разработки. Агрессор взломал почтовые серверы предприятий из цепочки поставок компонентов для беспилотников и похитил закрытый пакет разработки программного обеспечения для системы компьютерного зрения. С помощью нейросети российские специалисты за несколько дней разобрали архитектуру кода, аппаратные спецификации и данные о поставщиках, пытаясь присвоить украинские технологические наработки.

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Параллельно с этим российская разведка вела охоту на представителей оборонного сектора и дипломатов. Путем манипуляций с сетями гостиничного Wi-Fi в европейских странах они перехватывали трафик украинских делегаций и производителей дронов, заражая их устройства вредоносными программами. Одновременно оккупанты развернули инфраструктуру в скрытых браузерах для захвата аккаунтов WhatsApp бывших украинских высокопоставленных чиновников, незаметно скачивая гигабайты переписки без уведомлений для владельцев.

Интересно также изменение динамики кибератак. Российские операторы создали конвейеры, которые самостоятельно отслеживали обнаружение собственного вредоносного кода антивирусными системами. Как только базы данных фиксировали сигнатуру нового российского вируса, ИИ в автономном цикле переписывал и перекомпилировал исходный код до тех пор, пока он снова не становился невидимым для систем защиты. Россия пытается перевернуть экономику противостояния, заставляя нас тратить ресурсы значительно быстрее, чем мы успеваем реагировать на непрерывные мутации цифровых угроз.

Еще более тревожный прецедент произошел в сфере обычных вооружений, где российская группа DronDoc или Serafim, связанная с научными центрами Российской академии наук и финансируемая структурами Министерства обороны России, разрабатывала программное обеспечение для автономного роя ударных FPV-дронов. Враг использовал эту модель для написания логики координации беспилотников, алгоритмов распределенной памяти роя и низкоуровневых прошивок для плат. По замыслу российских разработчиков, система проектировалась для автономного поражения целей без участия человека в контуре принятия решений, когда встроенная нейросеть самостоятельно идентифицирует человека как цель и отдает команду на подрыв. Особый цинизм заключается в том, что алгоритмы распознавания российские инженеры обучали на собранных из открытых источников видеозаписях боевых действий в Украине, добавляя собственную военную технику в белые списки. В качестве полигона для симуляций и тестовых ударов враг выбирал реальные географические координаты линии соприкосновения на территории Донецкой области, превращая Claude в виртуальную площадку для подготовки оружия против сил обороны Украины.

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ИИ стал для Кремля вспомогательным инструментом и в попытках преодолеть международную изоляцию. Сотрудник одного из московских конструкторских бюро превратил генеративную систему в целый теневой отдел закупок продукции, подпадающей под санкции. Через подставные структуры в Китае и Гонконге россияне составляли тендерную документацию и коммерческие запросы на трех языках для закупки немецких высокоточных магнитометров под видом медицинского оборудования, космических кремниевых пластин и авиационных систем подачи кислорода для военных самолетов. Модель привлекали к расчету цепочек наценок и маскировке конечного российского оборонного потребителя, что свидетельствует о системной адаптации российского ВПК к обходу санкций. В том числе через научные учреждения.

Не менее систематично Россия использует генеративные модели в сфере дезинформации. В Центральноафриканской Республике структура "Политология", подчиняющаяся бывшей группе "Вагнера" и Службе внешней разведки РФ, создала фабрику пропаганды на базе радиосети Lengo Songo. Чтобы кремлевские тезисы звучали как естественный голос местных СМИ, операторы заставляли нейросеть тщательно очищать тексты от всех признаков искусственного интеллекта. Параллельно систему использовали для внутренней бюрократии — через нее генерировали контракты, обязывающие наемных работников сохранять безусловную верность российскому контингенту. Подобные редакционные конвейеры работали на RT, Sputnik и РИА Новости, где сводки российского военного ведомства автоматически превращались в титры прямого эфира и материалы для вмешательства в парламентские выборы в Молдове.

Масштабы использования технологий российскими структурами порой играют против них самих. Стремясь сэкономить ресурсы и обойти запреты, российские операторы нередко обращаются к теневым посредникам и случайно разглашают секреты. В частности, при использовании внешних систем технический специалист одного из подразделений Министерства обороны РФ случайно раскрыл в запросах действующие пароли и рабочие учетные данные к закрытым военным базам данных, пытаясь переложить аналитику на плечи нейросети.

Анализ обнародованных инцидентов показывает, что ИИ не дал Москве качественно новых теоретических концепций войны. Он дал ей нечто более опасное, а именно — скорость, масштабируемость и кардинальное удешевление агрессии. Задачи, для решения которых Кремлю раньше требовались целые научные институты, штаты переводчиков, полки разведчиков и долгие месяцы подготовки, теперь решаются небольшими группами операторов за считанные дни. Российский режим использует чужие передовые технологии в качестве мультипликатора силы, пытаясь компенсировать собственную интеллектуальную деградацию индустриализацией цифрового насилия.

Для Украины и мирового сообщества этот отчет — очередной red flag в дискуссиях о нейтральности технологий и, в частности, науки. Россия превращает любые достижения в области гражданских технологий, в том числе ИИ, в инструмент оккупации, террора и подрыва международного права. Противостояние такому врагу требует не просто локальной защиты информационных ресурсов, а полной технологической изоляции России в мире. Пока пробелы в лицензировании и слабый контроль за прокси-каналами позволяют Москве подключаться к западным вычислительным мощностям, российская военная машина будет ежедневно находить способы преобразовывать гражданские модели в программный код для очередного смертоносного дрона или кибератаки.

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