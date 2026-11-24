Президент України Володимир Зеленський зізнався, що користується штучним інтелектом.

Про це він повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних органів влади на Закарпатті.

Відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до впровадження ШІ в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також чи має він власного ШІ-агента, політик відповів:

"У мене все є. Я цим користуюся, мені це подобається".

Ба більше, він розповів, що чимало членів уряду користуються штучним інтелектом, оскільки на всіх нарадах вони демонструють приблизно однакові презентації, які відрізняються лише темами та цифрами.

"Чому ні? Але й власний інтелект також важливий", — додав президент.

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За його словами, в Україні вже сотні компаній зі сфери військових та оборонних технологій використовують штучний інтелект.

"Ми займаємося різними видами зброї, різними видами виробництва зброї. Насамперед це захист нашої держави, логістики, мостів — це новий виклик", — сказав Зеленський.

Він додав, що близько 20 компаній розробляють дрони-перехоплювачі різних типів зі штучним інтелектом. Також ШІ використовуватиметься під час розмінування.

Підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних органів влади у 2026 році зібрало понад 1800 учасників у режимі онлайн та офлайн. Серед них — керівники обласних військових адміністрацій, голови обласних рад, голови територіальних громад, керівники місцевих військових адміністрацій, а також міські, селищні та сільські голови, йдеться на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французька компанія Mistral AI входить до числа небагатьох розробників у світі, які створюють передові моделі штучного інтелекту.

Раніше Фокус розглядав, як штучний інтелект поступово стає частиною військової інфраструктури та які ризики це створює для безпеки. Зокрема, йшлося про використання ШІ для аналізу розвідувальних даних, виявлення цілей та автоматизації військових процесів.

Крім того, повідомлялося про те, як Росія використовує штучний інтелект у війні — зокрема, у розвідці, інформаційних операціях та кіберпросторі.