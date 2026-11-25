Выплаты народным депутатам в конвертах могли финансироваться за счет мошеннических колл-центров. Следствие также выясняет другие возможные источники денег, поскольку они менялись в зависимости от периода.

Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет версию о том, что деньги для регулярных выплат народным депутатам от партии "Слуга народа" могли поступать из мошеннических колл-центров. Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью "Украинской правде".

По словам Клименко, речь идет не об единичных выплатах, а о систематической практике. При этом источники финансирования могли меняться, поэтому правоохранительные органы проверяют несколько версий происхождения средств.

В частности, следствие рассматривает возможную связь с мошенническими колл-центрами. На такую версию указывает сходство механизма передачи денег с тем, который правоохранительные органы установили в ходе расследований дел "Карфаген-1" и "Карфаген-2".

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"Механизм передачи этих средств — то, как они поступали, откуда забирались и куда передавались, — максимально схож с тем, как передавались средства по делам "Карфаген-1" и "Карфаген-2", — пояснил глава САП.

Он уточнил, что расследование дела о выплатах депутатам в конвертах ведётся с 27 декабря 2025 года. Соответственно, 27 декабря 2026 года истекает 12 месяцев с момента начала досудебного расследования. До конца этого года правоохранительные органы должны принять процессуальное решение по делу.

В то же время Клименко подчеркнул, что для начала расследования в отношении конкретных народных депутатов необходимо соответствующее решение генерального прокурора. В САП считают, что НАБУ и антикоррупционная прокуратура должны иметь возможность самостоятельно проводить расследования и негласные следственные действия в отношении парламентариев.

Что известно о команде "Монако"

В ходе того же интервью Клименко также подтвердил, что антикоррупционным органам известна так называемая финансово-промышленная группа "Монако". По его словам, её представители недавно направили НАБУ и САП сообщение о намерении начать против них войну.

Руководитель САП предположил, что это сообщение могло быть отправлено от имени бывшего народного депутата Игоря Абрамовича, который сейчас проживает в Монако. Клименко назвал его условным администратором этой группы.

В то же время глава прокуратуры подчеркнул, что НАБУ и САП не ведут никакой войны с другими структурами или людьми, а лишь выполняют свои законные обязанности.

Клименко также заявил, что антикоррупционные органы сталкиваются с новым этапом кампании по дискредитации, которая, по его словам, является продолжением давления, начавшегося после событий июля 2025 года.

Напомним, ранее в политических кругах обсуждалась возможная роль председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в организации выплат депутатам в конвертах. Сам он отрицал причастность к этой истории. В то же время руководитель САП в интервью отметил, что для установления причастности конкретных лиц необходимо отдельное расследование.

Ранее стало известно, что дом с бассейном и спортзалом под Киевом, в котором проживает фигурант дела "Карфаген" полковник Владимир Ценов, был оформлен на имя его отца — бывшего высокопоставленного чиновника МВД. Всего журналисты обнаружили в собственности семьи три дома, три квартиры и четыре гектара земли.

Кроме того, 6 ноября Ценов вышел из СИЗО после внесения залога. При этом решение о его аресте и определении суммы залога суд принял менее чем за сутки до этого — вечером 5 ноября.