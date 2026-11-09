Имение с бассейном и подземное укрытие: что журналисты нашли в семье фигуранта "Карфагена"
Имение с бассейном и спортзалом под Киевом, где живет фигурант дела "Карфаген" полковник Владимир Ценов, купил его отец — бывший высокопоставленный чиновник МВД. В общей сложности у семьи три дома, три квартиры и четыре гектара земли, выяснили журналисты hromadske.
Недвижимость правоохранительной династии Ценовых исследовало издание hromadske. Поводом стало подозрение полковнику полиции Владимиру Ценову. НАБУ подозревает его в участии в преступной организации и получении неправомерной выгоды, а живет он в имении под Киевом с бассейном и спортзалом, который приобрел отец, бывший высокопоставленный чиновник МВД.
Сорокалетний Ценов с 2015 года занимал руководящие должности в правоохранительных органах, а с 2025 года был первым заместителем начальника Департамента стратегических расследований. В материалах операции "Карфаген", которую проводят НАБУ и САП, он фигурирует по прозвищу "Прайс": по версии следствия, по меньшей мере, с января по июль 2026 года полковник получал деньги за то, чтобы полиция не трогала конкретные мошеннические колцентры.
Задержали его 4 ноября, на следующий день суд определил залог в 15 миллионов гривен – и уже 6-го его внесли. Большую часть, 13 миллионов, по данным "Схем", дал отец — 68-летний Николай Ценов, в свое время дослужившийся до первого заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью.
Дом площадью 240 квадратных метров и участок на 15 соток Ценов-старший купил 25 октября 2022 за 7,32 миллиона гривен – около 200 тысяч долларов. Спустя три с половиной месяца туда переехал сын с семьей. В доме пять комнат, четыре ванны, гардероб, спортзал и собственный бассейн, а на соседнем участке, докупленном в 2023-м, построили сооружение с вероятным подземным укрытием.
Архитектор Олег Гречух, которому hromadske показало снимки, считает официальную цену заниженной по меньшей мере вдвое.
"Я думаю, что это более 400 тысяч долларов. Может быть 500-600 тысяч долларов в зависимости от того, какие там коммуникации", – отметил он.
Весь имущественный комплекс сегодня, по его оценке, стоит от 750 до 800 тысяч долларов.
В письменном ответе журналистам Владимир Ценов объяснял состояние родителей зарплатами, пенсиями, продажей недвижимости и предпринимательством. Однако более десяти лет существования электронных реестров ни отец, ни мать полковника не продали ни одного объекта, коммерческих компаний Николай Ценов не возглавлял, а ФЛП открыл лишь в октябре 2023-го уже после покупки дома.
Впоследствии полковник сообщил, что после пенсии отец работал начальником службы безопасности в ООО "Трейдфилд Украина". Директор этой компании в декларации за 2020 указал в среднем 77 тысяч гривен в месяц. Даже при такой зарплате на один дом в Гатном понадобилось бы почти восемь лет.
Происхождение этих средств должно проверить НАПК или ДБР, считает юрист Центра противодействия коррупции Роман Вербовский: уголовная ответственность за незаконное обогащение наступает, если разница между законными доходами и стоимостью имущества превышает 9 миллионов гривен, иначе возможна гражданская конфискация.
Сам Николай Ценов сначала согласился на встречу с журналистами, а затем перестал отвечать на звонки. В новом разговоре он сказал, что после пенсии работал не только в "Трейдфилд Украина", но где именно объяснять отказался.
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