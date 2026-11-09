Имение с бассейном и подземное укрытие: что журналисты нашли в семье фигуранта "Карфагена"

Имение с бассейном и спортзалом под Киевом, где живет фигурант дела "Карфаген" полковник Владимир Ценов, купил его отец — бывший высокопоставленный чиновник МВД. В общей сложности у семьи три дома, три квартиры и четыре гектара земли, выяснили журналисты hromadske.

Недвижимость правоохранительной династии Ценовых исследовало издание hromadske. Поводом стало подозрение полковнику полиции Владимиру Ценову. НАБУ подозревает его в участии в преступной организации и получении неправомерной выгоды, а живет он в имении под Киевом с бассейном и спортзалом, который приобрел отец, бывший высокопоставленный чиновник МВД.

Сорокалетний Ценов с 2015 года занимал руководящие должности в правоохранительных органах, а с 2025 года был первым заместителем начальника Департамента стратегических расследований. В материалах операции "Карфаген", которую проводят НАБУ и САП, он фигурирует по прозвищу "Прайс": по версии следствия, по меньшей мере, с января по июль 2026 года полковник получал деньги за то, чтобы полиция не трогала конкретные мошеннические колцентры.

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Задержали его 4 ноября, на следующий день суд определил залог в 15 миллионов гривен – и уже 6-го его внесли. Большую часть, 13 миллионов, по данным "Схем", дал отец — 68-летний Николай Ценов, в свое время дослужившийся до первого заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью.

По делу Владимир Ценов фигурирует под прозвищем "Прайс"

Дом площадью 240 квадратных метров и участок на 15 соток Ценов-старший купил 25 октября 2022 за 7,32 миллиона гривен – около 200 тысяч долларов. Спустя три с половиной месяца туда переехал сын с семьей. В доме пять комнат, четыре ванны, гардероб, спортзал и собственный бассейн, а на соседнем участке, докупленном в 2023-м, построили сооружение с вероятным подземным укрытием.

По делу Владимир Ценов фигурирует под прозвищем "Прайс"

Архитектор Олег Гречух, которому hromadske показало снимки, считает официальную цену заниженной по меньшей мере вдвое.

"Я думаю, что это более 400 тысяч долларов. Может быть 500-600 тысяч долларов в зависимости от того, какие там коммуникации", – отметил он.

Весь имущественный комплекс сегодня, по его оценке, стоит от 750 до 800 тысяч долларов.

По делу Владимир Ценов фигурирует под прозвищем "Прайс"

В письменном ответе журналистам Владимир Ценов объяснял состояние родителей зарплатами, пенсиями, продажей недвижимости и предпринимательством. Однако более десяти лет существования электронных реестров ни отец, ни мать полковника не продали ни одного объекта, коммерческих компаний Николай Ценов не возглавлял, а ФЛП открыл лишь в октябре 2023-го уже после покупки дома.

Впоследствии полковник сообщил, что после пенсии отец работал начальником службы безопасности в ООО "Трейдфилд Украина". Директор этой компании в декларации за 2020 указал в среднем 77 тысяч гривен в месяц. Даже при такой зарплате на один дом в Гатном понадобилось бы почти восемь лет.

По делу Владимир Ценов фигурирует под прозвищем "Прайс"

Происхождение этих средств должно проверить НАПК или ДБР, считает юрист Центра противодействия коррупции Роман Вербовский: уголовная ответственность за незаконное обогащение наступает, если разница между законными доходами и стоимостью имущества превышает 9 миллионов гривен, иначе возможна гражданская конфискация.

Сам Николай Ценов сначала согласился на встречу с журналистами, а затем перестал отвечать на звонки. В новом разговоре он сказал, что после пенсии работал не только в "Трейдфилд Украина", но где именно объяснять отказался.

Ранее сообщалось, что президент обещает вернуть декларирование сотрудникам СБУ и анонсировал кадровые решения в спецслужбе. Больше всего впечатлений российских окупантов среди украинских спецслужб обеспечивает Центр специальных операций "Альфа", однако эта неделя принесла совсем другие новости об СБУ.

5 ноября Фокус выяснял, кто защищал бизнес фигурантов "Карфагена", как работала система прикрытия, какие последствия это может иметь для страны и увидят ли украинцы судебные приговоры.