Неприятно, позорно, недопустимо: Зеленский отреагировал на результаты операции "Карфаген"

Президент обещает восстановить обязательное декларирование для сотрудников СБУ. Также он подчеркнул, что спецслужбу ждут кадровые решения.

Наибольшее число поражений, наносимых российским оккупантам украинскими спецслужбами, приходится на долю Центра специальных операций "Альфа", однако на этой неделе появились совершенно другие новости о СБУ. Об этом отметил президент Владимир Зеленский.

"Откровенно неприятно, откровенно позорно, совершенно недопустимые вещи", — констатировал политик.

Кроме того, глава государства отметил, что из-за этого в Службе безопасности Украины уже произошли увольнения, но будут приняты и другие кадровые решения.

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