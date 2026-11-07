Неприємно, ганебно, неприпустимо: Зеленський відреагував на результати операції "Карфаген"

Президент обіцяє повернути декларування співробітникам СБУ. Також він наголосив, що спецслужбу очікують кадрові рішення.

Найбільше уражень російських окупантів від українських спецслужб забезпечує Центр спеціальних операцій "Альфа", але поточний тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ. Про це зауважив президент Володимир Зеленський.

"Відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі", — констатував політик.

Також глава держави зазначив, що через це у Службі безпеки України вже були звільнення, але будуть ще й інші кадрові рішення.

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