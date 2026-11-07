"Я не збираюся вмирати": генерал СБУ Дука після арешту здивував відповіддю журналістам (відео)

65 мільйонів гривень застави або СІЗО — такий вибір постав перед генералом СБУ Сергієм Дукою. Але найбільше увагу привернули не сума і не рішення суду, а його коротка відповідь журналістці з автозака.

Ввечері 6 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку, який фігурує у справі "Карфаген", під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 65 млн грн. Після оголошення рішення суду генерал, виходячи із суду, зробив коротку заяву журналістам: "Я не збираюся вмирати". Про рішення суду повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

У відомстві уточнили, що в разі внесення коштів на підозрюваного також покладуть визначені судом процесуальні обов'язки.

Зазначимо, що сторона обвинувачення просила встановити заставу в розмірі 100 млн грн, однак суд визначив суму на 35 млн грн меншою за ту, на якій наполягав прокурор Микола Карась. Крім того, обвинувачення наполягало на триманні під вартою, оскільки, на думку прокуратури, існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від слідства або впливати на інших учасників провадження.

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Водночас, перед обранням запобіжного заходу колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Він також заперечував намір перешкоджати роботі детективів НАБУ та запевняв, що не збирається залишати Україну.

"Я готовий надавати будь-яке сприяння слідству, допитуйте мене, показуйте, а я буду відстоювати свою правоту. Я 26 років служу… Я не збираюся тікати за кордони", — заявив генерал під час засідання.

Окремо він прокоментував суму застави, яку вимагала прокуратура. За словами генерала, 100 млн грн він не має, а така сума фактично означала б для нього безальтернативне перебування під вартою.

"Мені не потрібна застава в 100 млн грн, ви знаєте, що я її не можу сплатити. Оберіть тоді мені безальтернативно. Для мене 100 млн — це безальтернативна застава", — сказав Сергій Дука.

Згодом, коли його виводили із суду, журналістка запитала, чи хоче він щось сказати наостанок. У відповідь Дука вигукнув: "Я не збираюся вмирати!".

Після рішення ВАКС адвокати Сергія Дуки заявили про намір оскаржити запобіжний захід в апеляційному порядку. За їх словами, підзахисний може зібрати максимум близько 20 млн грн. Оптимальним для нього захист вважає визначення застави на рівні 10 млн грн.

Чому генерал Дука фігурує у справі "Карфаген"

Сергій Дука є одним із фігурантів спецоперації НАБУ і САП "Карфаген", про яку НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 4 листопада. У матеріалах НАБУ він фігурує під псевдонімом "Акім".

За версією слідства, учасники злочинної організації налагодили систематичну передачу неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів. За це вони могли отримувати захист від перевірок та можливість безперешкодно вести незаконну діяльність. Ідеться, зокрема, про:

шахрайські колцентри, які ошукували громадян України та інших держав;

торгівлю наркотичними засобами;

незаконне виготовлення контрафактних сигарет;

виробництво підробленої іноземної валюти;

напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень.

За інформацією НАБУ і САП, до організації було залучено щонайменше 12 осіб. Серед них — представники СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та кримінального середовища.

У межах нового епізоду справи 5 листопада антикорупційні органи повідомили про підозру п'ятьом учасникам організації. Одним із них став перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, яким, за даними журналістів, є Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації за ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Що передувало затриманню генерала

Окрему увагу в цій справі привернули обставини обшуку в будинку Сергія Дуки 4 листопада. За інформацією керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, під час слідчих дій генерал погрожував детективам вогнепальною зброєю та знищував техніку молотком.

Абакумов розповів, що правоохоронці прибули до заміського будинку посадовця з ухвалою суду. Коли один зі спецпризначенців НАБУ намагався потрапити на територію, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником.

За словами керівника підрозділу НАБУ, у вікнах будинку перебували озброєні люди, а сам Дука з'явився біля вікна другого поверху з пістолетом.

"Люди на контакт не пішли. Натомість генерал вибіг на балкон і почав молотком бити телефони, вхламив повністю два телефони плюс один жорсткий диск, знищив", — розповів Абакумов.

Він також заявив, до будинку прибули три мікроавтобуси з озброєними співробітниками спецпідрозділу СБУ "Альфа", які намагалися евакуювати генерала. Уникнути збройного зіткнення між представниками двох правоохоронних структур вдалося після тривалих переговорів і приїзду адвокатів Дуки. Після цього посадовця затримали.

Після викриття фігурантів операції "Карфаген" керівництво СБУ звільнило Сергія Дуку з посади.

Зазначимо, що обрання запобіжного заходу не означає доведення вини. Так, відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у ВАКС стався скандал через запобіжний захід генералу Дуці з СБУ: журналістів видалили із зали, а згодом повідомили про загрозу теракту.

Також Фокус 5 листопада ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Карфаген" НАБУ — офіцеру Нацполу Володимиру Ценову. 6 листопада стало відомо, що за Ценова внесли заставу в 15 млн грн, та встановили людей, які дали на це гроші.