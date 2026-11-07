"Я не собираюсь умирать": генерал СБУ Дука после ареста удивил своим ответом журналистам (видео)

65 миллионов гривен залога или СИЗО — такой выбор встал перед генералом СБУ Сергеем Дукой. Но больше всего внимания привлекли не сумма и не решение суда, а его краткий ответ журналистке из патрульной машины.

Вечером 6 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поместил генерал-майора СБУ Сергея Дуку, фигурирующего в деле "Карфаген", под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 65 млн грн. После оглашения решения суда генерал, выходя из здания суда, сделал краткое заявление журналистам: "Я не собираюсь умирать". О решении суда сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В ведомстве уточнили, что в случае внесения залога на подозреваемого также будут возложены определенные судом процессуальные обязанности.

Отметим, что сторона обвинения просила установить залог в размере 100 млн грн, однако суд определил сумму на 35 млн грн меньше той, на которой настаивал прокурор Николай Карась. Кроме того, обвинение настаивало на содержании под стражей, поскольку, по мнению прокуратуры, существует риск того, что подозреваемый может скрываться от следствия или оказывать влияние на других участников производства.

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В то же время, перед вынесением решения о мере пресечения бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука заявил, что готов сотрудничать со следствием. Он также отрицал намерение препятствовать работе детективов НАБУ и уверял, что не собирается покидать Украину.

"Я готов оказывать любое содействие следствию, допрашивайте меня, доказывайте, а я буду отстаивать свою правоту. Я служу уже 26 лет… Я не собираюсь бежать за границу", — заявил генерал во время заседания.

Отдельно он прокомментировал сумму залога, которую требовала прокуратура. По словам генерала, 100 млн грн у него нет, а такая сумма фактически означала бы для него безальтернативное пребывание под стражей.

"Мне не нужен залог в 100 млн грн, вы же знаете, что я не могу его внести. Тогда выберите для меня безальтернативный вариант. Для меня 100 млн — это безальтернативный залог", — сказал Сергей Дука.

Позже, когда его выводили из зала суда, журналистка спросила, хочет ли он что-нибудь сказать на прощание. В ответ Дука воскликнул: "Я не собираюсь умирать!".

После решения ВАКС адвокаты Сергея Дуки заявили о намерении обжаловать меру пресечения в апелляционном порядке. По их словам, подзащитный может собрать максимум около 20 млн грн. Оптимальным для него защита считает установление залога в размере 10 млн грн.

Почему генерал Дука фигурирует в деле "Карфаген"

Сергей Дука является одним из фигурантов спецоперации НАБУ и САП "Карфаген", о которой НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили 4 ноября. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Аким".

По версии следствия, участники преступной организации наладили систематическую передачу неправомерной выгоды высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов. За это они могли получать защиту от проверок и возможность беспрепятственно вести незаконную деятельность. Речь идет, в частности, о:

мошеннические колл-центры, обманывавшие граждан Украины и других государств;

торговля наркотическими средствами;

незаконное изготовление контрафактных сигарет;

изготовление поддельной иностранной валюты;

нападения, похищения людей и нанесение телесных повреждений.

По данным НАБУ и САП, к организации было привлечено не менее 12 человек. Среди них — представители СБУ, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и криминальной среды.

В рамках нового эпизода дела 5 ноября антикоррупционные органы сообщили о предъявлении подозрения пяти участникам организации. Одним из них стал первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ, которым, по данным журналистов, является Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации по ч. 3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало задержанию генерала

Особое внимание в этом деле привлекли обстоятельства обыска в доме Сергея Дуки 4 ноября. По информации руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова, во время следственных действий генерал угрожал детективам огнестрельным оружием и уничтожал технику молотком.

Абакумов рассказал, что правоохранители прибыли в загородный дом чиновника с постановлением суда. Когда один из сотрудников спецназа НАБУ пытался проникнуть на территорию, неизвестные нацелили на него оружие с лазерным целеуказателем.

По словам руководителя подразделения НАБУ, в окнах дома находились вооруженные люди, а сам Дука появился у окна второго этажа с пистолетом.

"Люди не пошли на контакт. Вместо этого генерал выбежал на балкон и начал молотком разбивать телефоны, полностью разбил два телефона и один жесткий диск, уничтожил их", — рассказал Абакумов.

Он также заявил, что к дому подъехали три микроавтобуса с вооружёнными сотрудниками спецподразделения СБУ "Альфа", которые пытались эвакуировать генерала. Избежать вооруженного столкновения между представителями двух правоохранительных структур удалось после длительных переговоров и прибытия адвокатов Дуки. После этого чиновника задержали.

После разоблачения фигурантов операции "Карфаген" руководство СБУ освободило Сергея Дуку от занимаемой должности.

Отметим, что избрание меры пресечения не означает доказательства вины. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в ВАКС разразился скандал из-за меры пресечения в отношении генерала Дуцы из СБУ: журналистов вывели из зала, а затем сообщили об угрозе теракта.

Также, как сообщает Фокус, 5 ноября ВАКС избрал меру пресечения ещё одному фигуранту дела "Карфаген" НАБУ — офицеру Нацпола Владимиру Ценову. 6 ноября стало известно, что за Ценова внесли залог в размере 15 млн грн, а также установили личности людей, которые предоставили эти деньги.