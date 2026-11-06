Дело "Карфаген": в ВАКС случился скандал из-за меры пресечения генералу Дуке из СБУ

6 ноября Высший антикоррупционный суд приступил к выбору меры пресечения в отношении фигуранта дела "Карфаген" — генерала СБУ Сергея Дуки, известного под кличкой "Аким", — сообщили СМИ. Прокурор САП заявил об отводе судьи из-за подозрительного поведения, поскольку возникли противоречия между версиями, почему СМИ не допустили к рассмотрению дела. Что происходит в деле Сергея Дуки?

Прокурор САП Николай Карась сообщил в комментарии СМИ, что прокуратура просит установить залог для Сергея Дуки в размере 100 млн грн. По словам Карася, столь значительный размер залога связан с действиями фигуранта во время визита НАБУ 4 ноября. У Дуки была группа частных охранников, которые якобы представляли подразделение "Альфа": они навели на следователей лазерный целеуказатель, предупредили, что будут стрелять, а тем временем Дука разбивал топором телефон, чтобы уничтожить улики. Карась озвучил позицию САП в коридоре ВАКС, поскольку с судебным заседанием возникли проблемы. Сначала из зала выдворили журналистов, а затем стало известно об угрозе "теракта".

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Карась рассказал, что в первые минуты после начала заседания в зале не было журналистов, а судья не дал понятного объяснения, почему так произошло. Кроме того, судья якобы "потакал стороне защиты", которая пытается затянуть рассмотрение дела: мера пресечения должна быть определена в течение 72 часов. Впоследствии прокурор сообщил, что СБУ направила в ВАКС письмо о том, что во время заседания возможен теракт, и именно по этим соображениям представителей СМИ не пустили в зал. В итоге сторона обвинения объявила об отводе судьи Владимира Воронько: далее должен состояться новый перераспределение дел и новое заседание.

Между тем медиа "Суспильне" сообщило, что журналистам не сказали о переносе зала, в котором планировалось рассмотреть меру пресечения Сергею Дуке, и они полтора часа прождали не в том месте. После этого журналистам объяснили, что получили информацию об угрозе террористических актов, поэтому они следили за событиями только по прямой трансляции на экране. А до этого было другое объяснение — что в зале якобы не хватает места.

Дело "Карфаген" — генерал Сергей Дука ("Акима") на заседании ВАКС 6 ноября Фото: София Середа (Sophia Sereda) / Facebook

Дело "Карфаген" — какова роль генерала Дуки "Акима"

Отметим, что утром 4 ноября источники в СМИ "Украинская правда" сообщили об обысках у сотрудников СБУ и Нацпола, а через несколько часов НАБУ опубликовало очередную часть дела "Карфаген". Среди лиц, к которым пришли по постановлению суда, был генерал СБУ Сергей Дука, который, как сообщили журналисты-расследователи, фигурирует в деле под кличкой "Аким". Антикоррупционеры подозревают, что "Аким" работал на преступную группировку, организовавшую работу нелегальных колл-центров. Его задача, за которую платили криптовалютой, — следить за тем, чтобы правоохранители не начинали расследование в отношении "офисов". Кроме того, речь могла идти об использовании сети видеокамер, к которой имеет доступ СБУ, для слежки за людьми, которым преступники хотели нанести вред. НАБУ сообщило, что подозревает первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ (должность Дуки) по ч. 3 ст. 255 Криминального кодекса — создание, участие в организованной преступной группировке.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Напоминаем, что 5 ноября ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Карфаген" НАБУ — офицеру Нацпола Владимиру Ценову. 6 ноября стало известно, что за Ценова внесли залог в размере 15 млн грн, а также установили личности людей, которые предоставили эти деньги.