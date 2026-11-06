Справа "Карфаген": у ВАКС стався скандал через запобіжний захід генералу Дуці з СБУ

6 листопада Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід фігуранту справи "Карфаген" генералу СБУ Сергію Дуці "Акіму", повідомили медіа. Прокурор САП оголосив відвід судді через підозрілу поведінку, оскільки виникли суперечності між версіями, чому медіа не допустили на розгляд. Що відбувається у справі Сергія Дуки?

Прокурора САП Микола Карась повідомив у коментарі медіа, що прокуратура просить встановити заставу для Сергія Дуки у розмірі 100 млн грн. Зі слів Карася, такий великий розмір застави пов'язаний з діями фігуранта під час візиту НАБУ 4 листопада. Дука мав групу приватних охоронців, які начебто представляли підрозділ "Альфа": вони навели на слідчих лазерний цілевказівник, попередили, що будуть стріляти, а тим часом Дука розбивав сокирою телефон, щоб знищити докази. Карась озвучив позицію САП у коридорі ВАКС, оскільки з судовим засіданням виникли проблеми. Спершу з зали видворили журналістів, а потім стало відомо про загрозу "теракту".

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Карась розповів, що у перші хвилини після початку засідання у залі не було журналістів, а суддя не озвучив зрозумілого пояснення, чому так сталось. Крім того, суддя начебто "толерував сторону захисту", яка намагається затягнути розгляд: запобіжний захід мають визначити протягом 72 годин. Згодом прокурор повідомив, що СБУ надіслало у ВАКС лист про те, що можливий теракт під час засідання, і саме з цих міркувань медіа не пустили до зали. В підсумку сторона обвинувачення оголосила про відвід судді Володимиру Вороньку: далі повинен відбутись новий перерозподіл та нове засідання.

Тим часом медіа "Суспільне" повідомило, що журналістам не сказали про перенесення зали, у якій планували розглянути запобіжний захід Сергію Дуці, і вони півтори години прочекали не в тому місці. Після цього медійникам пояснили, що отримали інформацію про загрозу терактів, тому вони стежили за подіями лише по прямій трансляції на екрані. А перед цим було інше пояснення — що у залі начебто не вистачає місця.

Справа "Карфаген" — генерал Сергій Дука "Акіма" на засіданні ВАКС 6 листопада Фото: Софія Середа (Sophia Sereda) / Facebook

Справа "Карфаген" — яка роль генерала Дуки "Акіма"

Зазначимо, зранку 4 листопада джерела медіа "Українська правда" повідомили про обшуки у працівників СБУ та Нацполу, а через кілька годин НАБУ опублікувало чергову частину справи "Карфаген". Серед осіб, до кого прийшли за постановою суду, був генерал СБУ Сергій Дука, який, повідомили журналісти-розслідувачі, у справі фігурує під кличкою "Акім". Антикорупційники підозрюють, що "Акім" працював на злочинне угрупування, яке організувало роботу нелегальних колцентрів. Його завдання, за яке платили криптовалютою, — стежити за тим, щоб правоохоронці не починали розслідування щодо "офісів". Крім того, могла іти мова про використання мережі відеокамер, до якої має доступ СБУ, для стеження за людьми, яким кримінальники хотіли завдати шкоди. НАБУ повідомило, що підозрює першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ (посада Дуки) за ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу — створення, участь в організованому злочинному угрупуванні.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Нагадуємо, 5 листопада ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Карфаген" НАБУ — офіцеру Нацполу Володимиру Ценову. 6 листопада стало відомо, що за Ценова внесли заставу в 15 млн грн, та встановили людей, які дали на це гроші.