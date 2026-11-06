Провів у СІЗО менше доби: вийшов під заставу Ценов "Прайс" зі справи "Карфаген"

6 листопада вніс заставу та вийшов з СІЗО топпосадовець Національної поліції Володимир Ценов "Прайс", повідомили медіа. При цьому рішення про арешт та заставу з'явилось менше як добу тому, увечері 5 листопада. Чим відомий Ценов, який фігурує у матеріалах справи "Карфаген" НАБУ?

Близько 13 год 6 листопада медіа "Радіо Свобода" повідомило про вихід під заставу Володимира Ценова "Прайса". Інформація надійшла від неназваних джерел у правоохоронних органах. Джерела розповіли, що за фігуранта внесли 15 млн грн застави: гроші відшукали менш як за 24 години.

Анонімні співрозмовники журналістів додали, хто передав 15 млн грн, щоб Ценов вийшов під домашній арешт. Це дві людини — батько, який надав 13 млн грн, і ще одна особа надала 2 млн грн (ім'я не вказане).

Медіа нагадало, що Володимир Ценов фігурував у другій частині матеріалів справи "Карфаген", оприлюднених НАБУ 4 листопада. Згідно з версією слідчих, він, як підозрюють, прикривав діяльність кол-центрів, щоб ними не займалась Національна поліція.

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Володимир Ценов — перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, полковник поліції. На порталі НАЗК є електронна щорічна декларація посадовця. Офіційний дохід Ценова у 2025 році — близько 900 тис. грн, його дружини Ксенії — близько 2 млн грн. Крім того, у родини є готівкою близько 80 тис. дол. та на рахунках 130 тис. грн та 2 тис. дол. (орієнтовно).

Справа "Карфаген" — електронна декларація Володимира Ценова "Прайса" за 2025 рік Фото: Скриншот

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа "Карфаген" — яка роль Ценова "Прайса"

Зазначимо, у матеріалах справи "Карфаген" НАБУ згадують фігуранта з кличкою "Прайс" у контексті "кришування" незаконних кол-центрів. Фігурант "Кримінал" спілкувався з топпосадовцем Нацполіції й також з топпосадовцем СБУ, які попереджали про слідчі дії правоохоронців щодо "офісів" та надавали "імунітет" від відкриття справ. Крім того, коли внаслідок збою обшуки та вилучення техніки таки провели, представники правоохоронних органів придумали оборудку для того, щоб визволити арештовані речі. Також після початку кампанії проти колцентрів, яка почалась з початку 2026 року, у Нацполі радили "піти у підпілля" та працювати не з офісів, а з квартир. За ці послуги фігурантам платили криптовалютою, встановили слідчі.

Розслідувачі НАБУ з'ясували, що злочинне угрупування керувало мережею з 52 кол-центрів, розташованих у Києві, Львові та Івано-Франківську. Також у сфері інтересів зловмисників була мережа магазинів U420, які торгували забороненими наркотичними речовинами. Інші напрямки — насильство, побиття, вимагання, шантаж, друкування фальшивої валюти. Один з інцидентів, про які розповіли слідчі НАБУ: кримінальники побили людей у Відні, це питання європейські правоохоронці обговорювали з українськими, а ті потім передали дані очільнику угрупування. 5 листопада НАБУ повідомило, що фігурант з Нацполу отримав підозри за ч. 3 ст. 255 (створення, участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

Нагадуємо, 5 листопада з'явився перший коментар глави ОП Кирила Буданова щодо справи "Карфаген", до якої дотичні топпосадовці Нацполу, СБУ та Офісу генерального прокурора.