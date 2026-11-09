Маєток із басейном і підземне укриття: що журналісти знайшли в родини фігуранта "Карфагену"

Маєток із басейном і спортзалом під Києвом, де живе фігурант справи "Карфаген" полковник Володимир Ценов, купив його батько – колишній високопосадовець МВС. Загалом у родини три будинки, три квартири та чотири гектари землі, зʼясували журналісти.

Нерухомість правоохоронної династії Ценових дослідило видання hromadske. Приводом стала підозра полковнику поліції Володимиру Ценову. НАБУ підозрює його в участі у злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди, а живе він у маєтку під Києвом із басейном і спортзалом, який придбав батько, колишній високопосадовець МВС.

Сорокарічний Ценов із 2015 року обіймав керівні посади в правоохоронних органах, а з 2025-го був першим заступником начальника Департаменту стратегічних розслідувань. У матеріалах операції "Карфаген", яку проводять НАБУ та САП, він фігурує під прізвиськом "Прайс": за версією слідства, щонайменше із січня по липень 2026 року полковник отримував гроші за те, щоб поліція не чіпала конкретні шахрайські колцентри.

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Затримали його 4 листопада, наступного дня суд визначив заставу в 15 мільйонів гривень – і вже 6-го її внесли. Більшу частину, 13 мільйонів, за даними "Схем", дав батько – 68-річний Микола Ценов, який свого часу дослужився до першого заступника начальника Головного управління МВС по боротьбі з організованою злочинністю.

У справі Володимир Ценов фігурує під прізвиськом "Прайс"

Будинок площею 240 квадратних метрів і ділянку на 15 соток Ценов-старший купив 25 жовтня 2022 року за 7,32 мільйона гривень – близько 200 тисяч доларів. Через три з половиною місяці туди переїхав син із родиною. У будинку пʼять кімнат, чотири ванні, гардероб, спортзал і власний басейн, а на сусідній ділянці, докупленій у 2023-му, звели споруду з імовірним підземним укриттям.

У справі Володимир Ценов фігурує під прізвиськом "Прайс"

Архітектор Олег Гречух, якому hromadske показало знімки, вважає офіційну ціну заниженою щонайменше вдвічі.

"Я думаю, що це понад 400 тисяч доларів. Може бути 500-600 тисяч доларів залежно від того, які там комунікації", – зазначив він.

Увесь майновий комплекс сьогодні, за його оцінкою, коштує від 750 до 800 тисяч доларів.

У справі Володимир Ценов фігурує під прізвиськом "Прайс"

У письмовій відповіді журналістам Володимир Ценов пояснював статки батьків зарплатами, пенсіями, продажем нерухомості та підприємництвом. Однак за понад десять років існування електронних реєстрів ні батько, ні мати полковника не продали жодного обʼєкта, комерційних компаній Микола Ценов не очолював, а ФОП відкрив лише в жовтні 2023-го уже після купівлі будинку.

Згодом полковник повідомив, що після пенсії батько працював начальником служби безпеки в ТОВ "Трейдфілд Україна". Директор цієї компанії в декларації за 2020 рік вказав у середньому 77 тисяч гривень на місяць. Навіть за такої зарплати на один лише будинок у Гатному знадобилося б майже вісім років.

У справі Володимир Ценов фігурує під прізвиськом "Прайс"

Походження цих коштів мають перевірити НАЗК або ДБР, вважає юрист Центру протидії корупції Роман Вербовський: кримінальна відповідальність за незаконне збагачення настає, якщо різниця між законними доходами та вартістю майна перевищує 9 мільйонів гривень, інакше можлива цивільна конфіскація.

Сам Микола Ценов спершу погодився на зустріч із журналістами, а потім перестав відповідати на дзвінки. У новій розмові він сказав, що після пенсії працював не лише в "Трейдфілд Україна", проте де саме – пояснювати відмовився.

Раніше повідомлялося, що президент обіцяє повернути декларування співробітникам СБУ й анонсував кадрові рішення у спецслужбі. Найбільше уражень російських окупантів серед українських спецслужб забезпечує Центр спеціальних операцій "Альфа", проте цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ.

5 листопада Фокус з'ясовував, хто захищав бізнес фігурантів "Карфагена", як працювала система прикриття, які наслідки це може мати для країни та чи побачать українці судові вироки.