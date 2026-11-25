Виплати народним депутатам у конвертах могли фінансуватися коштом шахрайських кол-центрів. Слідство також встановлює інші можливі джерела грошей, оскільки вони змінювалися залежно від періоду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє версію про те, що гроші для регулярних виплат народним депутатам від партії "Слуга народу" могли надходити від шахрайських кол-центрів. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Клименка, йдеться не про поодинокі виплати, а про систематичну практику. При цьому джерела фінансування могли змінюватися, тому правоохоронці перевіряють кілька версій походження коштів.

Зокрема, слідство розглядає можливий зв'язок із шахрайськими кол-центрами. На таку версію вказує схожість механізму передавання грошей із тим, який правоохоронці встановили під час розслідувань "Карфаген-1" і "Карфаген-2".

Відео дня

Фрагмент з 01:02:14

"Механіка передачі цих коштів, яким чином вони надходили, де забиралися і куди передавалися, максимально схожа з тим, яким чином передавалися кошти у справах "Карфаген-1" і "Карфаген-2", — пояснив очільник САП.

Він уточнив, що розслідування справи про виплати депутатам у конвертах триває з 27 грудня 2025 року. Відповідно, 27 грудня 2026-го спливає 12 місяців від початку досудового розслідування. До кінця цього року правоохоронці мають ухвалити процесуальне рішення у справі.

Водночас Клименко наголосив, що для початку розслідування щодо конкретних народних депутатів необхідне відповідне рішення генерального прокурора. У САП вважають, що НАБУ та антикорупційна прокуратура повинні мати можливість самостійно проводити розслідування і негласні слідчі дії щодо парламентарів.

Що відомо про групу "Монако"

Під час того самого інтерв'ю Клименко також підтвердив, що антикорупційним органам відома так звана фінансово-промислова група "Монако". За його словами, її представники нещодавно передали НАБУ і САП повідомлення про намір розпочати проти них війну.

Керівник САП припустив, що це повідомлення могли передавати від імені колишнього народного депутата Ігоря Абрамовича, який зараз проживає в Монако. Клименко назвав його умовним адміністратором цієї групи.

Водночас очільник прокуратури наголосив, що НАБУ і САП не ведуть жодної війни з іншими структурами чи людьми, а лише виконують свої законні обов'язки.

Клименко також заявив, що антикорупційні органи стикаються з новим етапом кампанії з дискредитації, яка, за його словами, є продовженням тиску, що розпочався після подій липня 2025 року.

Нагадаємо, раніше в політичних колах обговорювали можливу роль голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в організації виплат депутатам у конвертах. Сам він заперечував причетність до цієї історії. Водночас керівник САП в інтерв'ю зазначив, що для встановлення причетності конкретних осіб необхідне окреме розслідування.

Раніше стало відомо, що будинок із басейном і спортзалом під Києвом, де мешкає фігурант справи "Карфаген" полковник Володимир Ценов, оформили на його батька — колишнього високопосадовця МВС. Загалом журналісти виявили у власності родини три будинки, три квартири та чотири гектари землі.

Крім того, 6 листопада Ценов вийшов із СІЗО після внесення застави. При цьому рішення про його арешт і визначення суми застави суд ухвалив менш ніж за добу до цього — увечері 5 листопада.