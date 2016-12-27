48-летний путешественник обогнул земной шар за 49 дней, три часа и семь минут

Французский путешественник Томас Ковиль завершил одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Кругосветное плавание 48-летнего путешественника длилось 49 дней, три часа и семь минут. Таким образом, он побил рекорд, установленный в 2008 году другим французом, Франсуа Жойоном, который в одиночку обогнул земной шар на яхте за 57 дней.

Ковилю удалось достичь рекордного результата только с пятой попытки. По его словам, часто ему приходилось спать не более трех часов в сутки, и он работал на пределе своих физических возможностей.

"Я шел к этому десять лет... Я счастлив, что мне удалось осуществить эту мечту", – сказал путешественник журналистам, ожидавшим его прибытия в порту города Брест на северо-западе Франции.