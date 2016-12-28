Больше трети украинцев считают возможным новый Майдан в следующем году, – опрос

Примерно сколько же опрошенных назвали возникновение массовых протестов в ближайшее время маловероятным

Если митинги и демонстрации состоятся, 20% населения готовы принять в них участие. Не готовы к участию в протестах 62%. Возможность Майдана-3 в 2017 году не исключает 38% респондентов. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года в рамках проекта MATRA посольства Нидерландов, передает Украинская правда.

23% населения считают, что в их городе (селе) в ближайшее время возможны массовые выступления и протесты (4% из них в этом уверены, а 19% считают это вероятным).

39% считают массовые протесты в ближайшее время маловероятными, а 22% уверены, что протестов не будет.

67% считают, что события в стране движутся в неправильном направлении. В 2015 году таких было 57,7%. По мнению 16% респондентов, события развиваются в правильном направлении. В 2015 году таких было 15%.