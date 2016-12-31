Космонавтам на МКС приходится встречать Новый год 16 раз за сутки

В первый раз космонавты встретили 2017-й в 14:24 (по Киеву), пролетая над Новой Зеландией

Члены экипажа Международной космической станции будут встречать Новый год 16 раз – именно столько часовых поясов в эти сутки пересечет станция. Об этом сообщает 5.ua.

В первый раз сегодня 2017 год космонавты встретили, когда пролетали над Новой Зеландией. В этом часовом поясе они были в 14 часов 24 минуты по киевскому времени.

Позже Международная космическая станция будет пролетать, в частности, над Соединенными Штатами, Фолклендскими островами, островами Фиджи и Беларусью. Последний раз 2017-й астронавты встретят над Тихим океаном.