Китайцы признаны самыми щедрыми туристами в мире

В 2016 году они потратили на зарубежные поездки $261 млрд

Эксперты Всемирной туристической организации (UNWTO) назвали китайских путешественников самыми щедрыми туристами в 2016 году. Об этом сообщает 112 Украина.

Китайцы потратили в прошлом году на зарубежные поездки $261 млрд. В сравнении с 2015 годом эта сумма выросла 12%.

Вторую позицию в рейтинге заняли жители США - американцы потратили на путешествия $122 млрд, что на 8% больше прошлогодних показателей.

Тройку лидеров замыкают жители Германии, расходы которых составили $81 млрд - на 5% больше, нежели в прошлом году.

На четвертом месте оказалась Великобритания ($64 млрд), а на пятом - Франция (41 млрд).

Напомним, Кабинет министров на заседании 16 марта принял Стратегию развития туризма и курортов до 2026 года. Стратегия предусматривает, что к 2026 году в Украине: количество иностранных туристов увеличится в 2,5 раза; количество внутренних туристов увеличится в 5 раз; количество рабочих мест в сфере туризма увеличится в 5 раз, наполнение бюджетов всех уровней от осуществления туристической деятельности увеличится в 10 раз.