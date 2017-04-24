Шубу стюардессы Титаника продали на аукционе за $231 тыс

Меховое пальто, которое носила стюардесса затонувшего пассажирского лайнера "Титаник", продали на аукционе в Великобритании за 150 тыс. фунтов стерлингов (около $192 тыс.). С учетом налогов и сборов покупатель заплатит 181 тыс. фунтов стерлингов ($231 тыс.). Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на ВВС.

Перед продажей стоимость лота оценивали в 80 тысяч фунтов стерлингов.

Стюардесса Мейбл Беннетт, которой принадлежала шуба, взяла ее с собой для защиты от холода, поскольку на ней была только ночная рубашка когда экипажи спасательных шлюпок прибыли спасать пассажиров "Титаника" после столкновения корабля с айсбергом.

Мейбл Беннет умерла в 1974 году, а пальто отдала своей племяннице в 1960-х годах. Шуба впервые была выставлена ​на продажу в США в 1999 году.