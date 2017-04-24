Самойлова вместо Евровидения снова выступит в оккупированном Крыму

Российская певица Юлия Самойлова намерена выступить в оккупированном Крыму 9 мая вместо участия в песенном конкурсе "Евровидение 2017". Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу российской певицы.

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"Да, она будет выступать в Севастополе. По крайней мере, на сегодняшний день все подтверждено. Планируется, что Юля споет там 2-3 песни", – цитирует издание пресс-службу Самойловой.

Напомним, 22 марта СБУ запретила певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, въезд в Украину сроком на три года.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

В Европейском вещательном союзе предложили российскому Первому каналу организовать телемост, через который будет транслироваться выступление представительницы РФ Юлии Самойловой на конкурсе Евровидение в Киеве.

23 марта российский "Первый канал" отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии певицы Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.