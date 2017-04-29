Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Видео Британский инженер предложил строить дороги из переработанного мусора

Видео Британский инженер предложил строить дороги из переработанного мусора

<span class="label red">Видео</span> Британский инженер предложил строить дороги из переработанного мусора
Гранулы из переработанного мусора / Фото: ВВС

Идею он подсмотрел у предприимчивых, но бедных индусов

29.04.17 82
0000

Британский стартап предлагает заменить битум при строительстве дорог продуктами вторичной переработки мусора - пластмассовыми гранулами. Об этом сообщает ВВС-Украина.

В мире насчитывается 40 млн км дорог, на создание которых ушли сотни миллионов баррелей нефти. Британский инженер Тоби Маккартни использует в своем стартапе пластмассу из свалок. Эта идея пришла к нему после того, как он побывал в Индии и увидел, как люди засыпали ямы на дорогах пластмассой и поджигали их. Так он произвел свой собственный метод производства.

Покрытие дороги на 90% состоит из щебня, известняка и песка. А 10% - битума для вязкости. Битум добывают из нефти-сырца, но значительную его часть могут заменить пластиковые гранулы, которые можно изготавливать также из домашних отходов.

В новом стартаме Маккартни использует даже отходы из ферм. Две городские администрации Великобритании уже взяли на вооружение данную технологию и делают с помощью ее дороги.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Европа может позволить объединенной Ирландии присоединиться к ЕС после Brexit, - The GuardianВ Украине собрались строить ТЭС на биотопливеUber пообещала запустить летающее такси в 2023 году

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 7726
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7744
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4866
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5484
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1666
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2263
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2593
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1282
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1724
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 1131
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 7025 / 7635
  2. Китай предложил "единственно правильное" решение проблемы КНДР 2517 / 2890
  3. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 1920 / 2102
  4. Ночью взят штурмом парламент Македонии 1189 / 1316
  5. С июня ВСУ начнут переход на новую систему питания 1112 / 1256
  6. СНБО: Ощадбанк приступил к конфискации активов режима Януковича на $1,5 млрд 1110 / 1129
  7. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 1043 / 3881
  8. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 937 / 1052
  9. Война с Северной Кореей возможна, - Трамп 828 / 921
  10. Литовец ухитрился украсть у Google и Facebook $100 млн 827 / 977
  1. Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене 16 / 7635
  2. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 11 / 1052
  3. СНБО: Ощадбанк приступил к конфискации активов режима Януковича на $1,5 млрд 8 / 1129
  4. Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения 6 / 2102
  5. Аваков просит Интерпол не объявлять Яценюка в международный розыск по запросу РФ 5 / 911
  6. В Киеве хотят переименовать 11 улиц 5 / 936
  7. Гройсман сказал, как сильно повысятся пенсии в октябре 4 / 4469
  8. АТО: Погибли двое наших военных 4 / 650
  9. Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор АТО получил должность в ГПУ 4 / 512
  10. В зоне отчуждения ЧАЭС начал работу биосферный заповедник 4 / 661
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.