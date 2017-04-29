Британский стартап предлагает заменить битум при строительстве дорог продуктами вторичной переработки мусора - пластмассовыми гранулами. Об этом сообщает ВВС-Украина.

В мире насчитывается 40 млн км дорог, на создание которых ушли сотни миллионов баррелей нефти. Британский инженер Тоби Маккартни использует в своем стартапе пластмассу из свалок. Эта идея пришла к нему после того, как он побывал в Индии и увидел, как люди засыпали ямы на дорогах пластмассой и поджигали их. Так он произвел свой собственный метод производства.

Покрытие дороги на 90% состоит из щебня, известняка и песка. А 10% - битума для вязкости. Битум добывают из нефти-сырца, но значительную его часть могут заменить пластиковые гранулы, которые можно изготавливать также из домашних отходов.

В новом стартаме Маккартни использует даже отходы из ферм. Две городские администрации Великобритании уже взяли на вооружение данную технологию и делают с помощью ее дороги.