Фокус №19. Сколько Украин в Украине

Что нас объединяет и кто разъединяет, будет ли Макрон править Францией, как торговать с Поднебесной, 13 трендов мировой и украинской кухни — анонс нового номера Фокуса

Каким ожидали увидеть Киев гости "Евровидения" и оправдались ли их ожидания? Ведь в Украину съехались люди не только из Европы, но и из далёких Австралии и Южной Африки, причём многие из них в нашей стране впервые. Оказалось, не всё так плохо: нам бы улицы подмести, английский подучить, заставить продавцов в магазинах улыбаться — и от туристов отбоя не будет. Но есть в ответах иностранцев и много других интересных деталей.

Если у вас "на районе" отключили свет, возможно, дело не в экономии угля, а в кибератаке. В Украине пока мало кто понимает, что это такое. А зря, ведь киберпреступник с ноутбуком способен причинить куда больше гадостей, чем гопник с ножом.

Кто такой Эммануэль Макрон, как он будет руководить Францией, и он ли будет на самом деле ею руководить — объясняет Леонид Швец.

"Бизнес с Китаем" — эта фраза ассоциируется исключительно с импортом из Поднебесной электроники или одежды. Но на Восток можно ещё и продавать украинские товары, зачастую необычные — например, там популярны куриные лапки с когтями. Освоить это искусство непросто, зато результат оправдает усилия.

Фотокорреспондент Фокуса Александр Чекменёв победил на всеукраинском конкурсе "Фотограф года 2016" в серии "Документальная фотография", с чем мы его сердечно поздравляем и публикуем его работы о судьбах защитников Майдана.

Австро-Венгрию, куда столетие назад входила и часть Украины, называли "лоскутной империей". Наша нынешняя страна тоже, мягко говоря, неоднородна. "Сколько Украин в Украине?" — с таким вопросом Фокус обратился к политикам, журналистам, научным деятелям, представителям национальных меньшинств и другим экспертам. Их вердикт читайте в разделе "Большая тема".

Тема патриотизма в Украине на слуху, но действительно ли мы умеем Родину любить? А если для этого понадобится заплатить на базаре втрое дороже? А если — честно положить деньги в кассу магазина без продавца и охраны? А если — ежедневно нюхать запах… да-да, именно того, о чём вы подумали? Всё это успешно делают швейцарские патриоты, рассказывает Анна Куделя, и в результате их страна процветает.

В разделе "Культура" — интервью с вокалистом трио "Вагоновожатые" и фронтменом команды "И Друг мой Грузовик" Антоном Слепаковым, а также обзор лучших сериалов мая.

Ну а в гиде Фокуса мы развенчиваем стереотип о том, что май — это только шашлыки. 13 трендов мировой и украинской кухни, которые можно оценить на вкус в ресторанах нашей страны. Выбор огромен — от голубцов с гречкой или вареников в нетрадиционном интерьере до гавайско-японского поке боул или датского блюда с суровым названием сморреброд.

Редактор отдела Жизнь Дмитрий Слинько