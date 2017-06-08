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Главная » Общество » Видео Британцы разрабатывают "жидкий" бронежилет

Видео Британцы разрабатывают "жидкий" бронежилет

<span class="label red">Видео</span> Британцы разрабатывают "жидкий" бронежилет
Фото: BAE Systems

Новая броня будет на 45% тоньше, меньше ограничивая свободу движений бойца

08.06.17 1080
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Британская компания BAE Systems совместно с канадской Helios Global Technologies приступила к разработке новой индивидуальной защиты для военных, которая будет существенно легче и надежнее современных видов бронежилетов. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на пресс-службу компании.

Новая броня будет на 45% тоньше, меньше ограничивая свободу движений бойца.

Современные бронежилеты делятся на несколько классов защиты. В зависимости от класса это могут быть тканевые арамидные жилеты с кевларовым наполнителем в самом легком варианте или с тяжелыми металлическими или керамическими вставками – в тяжелом.

Военные обычно используют средства индивидуальной защиты высоких классов. Они защищают от пистолетных и автоматных пуль, осколков, могут выдерживать несколько попаданий, однако их масса довольно велика и составляет обычно от шести и больше килограммов.

В настоящее время несколько компаний занимаются разработкой новых видов бронежилетов, которые были бы легче и надежнее существующих образцов. В новом бронежилете BAE Systems одним из защитных материалов будет выступать неньютоновская жидкость.

Такая жидкость способна изменять свою вязкость в зависимости от градиента скорости. Самым простым примером такой жидкости является водный раствор крахмала: в состоянии покоя он ведет себя как обычная жидкость, но при резком внешнем воздействии, например, ударе, становится твердым.

Разработка жидкой брони ведется британской компанией со второй половины 2000-х годов. Из каких именно веществ состоит неньютоновская жидкость для бронежилетов BAE Systems, не раскрывается. Первые испытания, проведенные компанией, показали, что такая жидкость не может использоваться в качестве самостоятельного элемента защиты.

В 2010 году состоялись первые испытания комбинированной защиты – неньютоновской жидкости в герметичных конвертах с наполнителем из кевларовых нитей. По итогам испытаний выяснилось, что кевлар выступал дополнительным упрочняющим материалом в неньютоновской жидкости. При этом резкое затвердевание жидкости при попадании пули распределяло энергию удара по большей площади.

Когда именно планируется завершить разработку новых бронежилетов, пока неизвестно. В BAE Systems и Helios Global Technologies уверены, что новые бронежилеты будут эффективнее защищать бойцов, которые при попадании в них пули будут получать меньше повреждений, чем в обычном бронежилете.

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