Где зарыто счастье украинцев. Топ-6 мифов о счастье

В погоне за счастьем мы выбираем хобби, религии, поддерживаем отношения с близкими людьми, готовим вкусные блюда, зарабатываем деньги и ищем развлечений. По большому счёту, все повседневные действия людей так или иначе движимы их желанием стать счастливее.

Важность этого человеческого чувства признана сегодня и на глобальном уровне:

В 2006 году был основан Международный индекс счастья (Happy Planet Index), с 2011 года Мировой индекс счастья начали вычислять и в ООН, а Организация экономического сотрудничества и развития включила параметр удовлетворённости жизнью в свой знаменитый Индекс качества жизни (Better Life Index). Правительства Великобритании и Франции проводят регулярные опросы граждан относительно их самочувствия на уровне государственной статистики. А в 2016 году в Объединённых Арабских Эмиратах решили создать специальное министерство.

До недавнего времени явление «счастье» было недостаточно изученным, а потому столетиями обрастало мифами и домыслами. Однако последние годы дали возможность понять, что же кроется за этим красивым словом не только по мнению респондентов, но и с научной точки зрения.

Миф №1. Счастье — это состояние души человека

Несмотря на разнообразие путей, ведущих человека к ощущению счастья, в его физической основе лежат весьма прозаичные механизмы. В нашем организме постоянно вырабатываются гормоны, среди них — эндорфины, серотонин и дофамин. Эндорфины вызывают краткосрочные состояния эйфории и радости. Серотонин создаёт фон счастья и ощущение долгосрочной удовлетворённости, дофамин отвечает за мотивацию, а с биологической точки зрения — за удовольствие в результате какого-то действия. Комбинации этих и ряда других веществ в организме человека и порождают наши эмоции.

Именно на эти механизмы тела воздействуют антидепрессанты, спрос на которые в некоторых европейских странах удвоился за последние 4 года. Например, «в поисках счастья» каждый 10-й исландец и каждый 9-й американец уже сидят на антидепрессантах. Аналогичны и причины приёма людьми лёгких наркотиков, способных на небольшой промежуток времени в разы увеличить действие гормонов счастья, конечно же, не без ущерба организму.

В Украине антидепрессанты не особо популярны, как и лёгкие наркотики, во многом из-за дороговизны, зато по тяжёлой, инъекционной наркомании мы передовики. По данным международных организаций ВОЗ и UNAIDS, в стране сегодня около 425 тыс. наркотически зависимых людей, основная часть которых принимает так называемую ширку из мака.

А вывод из этого очень прост: зная, как работает ваш организм, заботясь и поощряя его, можно значительно повысить свой уровень счастья.

Миф №2. Каждый человек равно наделён природной способностью к счастью

Сопоставив данные опросов и генетических образцов, учёные нашли связь психического состояния людей с генами, отвечающими за производство серотонина. Эти гены неодинаковы у разных людей — у одних серотонина больше, у других меньше. Так же неоднородно распределены гены, влияющие на склонность к депрессии, невротизму, чувствительности к боли и телесному удовлетворению. Более того, учёные утверждают, что генетически можно запрограммировать около половины факторов, влияющих на уровень счастья.

Взглянув на гены, можно также определить, в каких странах живут люди с более и менее «счастливыми» генами. Например, А-аллельгена FAAH, повышающий серотонин, есть у порядка 40% жителей Колумбии, Нигерии и Мексики, но лишь у 26% шведов, одного из самых счастливых народов Европы. Другими словами, чем больше в стране людей с «правильными» генами, тем меньше нужно усилий, чтобы осчастливить народ. В Украине в этом плане среднеевропейская ситуация.

Миф №3. Рост благосостояния человека приумножает его удовлетворённость жизнью

Действительно, современные исследования показывают устойчивую зависимость между счастьем и доходом для всех стран, однако эта зависимость логарифмическая, то есть при небольшой добавке к доходам бедных людей их уровень счастья резко возрастает, а вот для аналогичного роста счастья богатым требуется не прибавка, а многократное увеличение дохода. Учёные также установили точку насыщения: для американцев — около $75 тыс. в год, а для европейцев — $32 тыс.

Сделав поправку на паритет покупательной способности в Украине, получаем цифру около $8 тыс. в год на человека, то есть 17 тыс. грн в месяц по нынешнему курсу. Достигнув постоянства такого дохода, прирост счастья начинает в большей мере зависеть от психологических особенностей каждого конкретного человека и случайных происшествий в его жизни. К тому же есть факторы, на которые по статистике доход почти не влияет: ощущение усталости, интересные дела и знания, обеспокоенность и любовь.

Таким образом, цель «стать счастливее» приобретает вполне конкретное денежное выражение и понятные ограничения.

Миф №4. Чем больше у человека близких, тем более он счастлив

Исследования показывают, что удовлетворённость жизнью действительно зависит от количества социальных взаимодействий с друзьями и родными, однако не для всех.

Например, для людей с более высоким интеллектом это правило не работает, а у суперумных действует в обратном направлении. Учёные предполагают, что это связано с увлечённостью интеллектуалов собственными идеями, от которых друзья лишь отвлекают.

Другой поправкой является то, что необходимость заботы о людях не только снижает уровень счастья, но и приводит к депрессии. Даже присмотр за родными детьми, согласно исследованиям, приносит меньше позитива, чем время, проведённое с друзьями.

Для того чтобы стать счастливее, необходимо учитывать подобные обстоятельства и не прогибаться под общественными стереотипами, а также понимать характер вашей социальной жизни.

Миф №5. Стабильная работа — залог счастливой жизни

Поколения наших предков жили в культе стабильности — до последнего держались за свои рабочие места, приходя на них после окончания университетов и уходя с них же на пенсию. Сегодня ситуация в мире кардинально изменилась. Исследование ОECD показало, что самозанятые люди более счастливы, нежели наёмные работники. При этом 87% трудящихся в мире вообще не удовлетворены или ненавидят свою работу.

Недавно Deloitte обнаружил, что 44% молодых людей намереваются покинуть свою работу в ближайшие два года, а смысл деятельности стал сегодня для работников приоритетнее дохода или карьеры.

То есть понимание своей желаемой деятельности и гибкость в вопросе обновления места работы являются важнейшим фактором счастья.

Миф №6. В богатых странах люди счастливее людей из бедных стран

Сравнение зависимости уровня счастья и ВВП на душу населения в разных странах свидетельствует о том, что культура, превалирующая в том или ином обществе, влияет на удовлетворённость жизнью его представителей. Например, латиноамериканские страны ощущают более высокое субъективное благополучие по сравнению с другими странами с сопоставимыми уровнями экономического развития.

А вот в бывших коммунистических странах субъективная оценка благополучия ниже, чем предполагает их текущий доход.

Учёные также обнаружили глубокие различия и в том, что делает людей счастливыми. Например, чувство собственного достоинства и экстраверсия в коллективистских культурах менее связаны с удовлетворённостью жизнью, чего нельзя сказать об индивидуалистических странах.

Украина относится именно к коллективистским странам, что, как ни странно, даёт нам бонусную возможность значительно повысить свой уровень счастья, не дожидаясь пресловутого экономического роста, а просто раскрепостив своё сознание от рабских установок 70 лет Совка.

Нажмите для увеличения