Несмотря на третий год полномасштабной войны, счастье в Украине есть. Конечно, его значительно меньше, чем в Европе, да и предпосылки для него другие. Интересно, что если европейцы ставят финансовое обеспечение в списке факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью, на первое-второе место, то украинцы подвинули деньги на третью строчку в перечне факторов, необходимых для счастья.

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Что делает украинских и европейских офисных работников счастливыми, рассказало новое исследование компании Gradus Research. А Фокус вместе с экспертами выяснил, есть ли разница между ожиданиями белых и синих воротничков, и можно ли сказать, что предпочтения украинцев отличаются от предпочтений европейцев.

Счастье в Украине и Европе: есть различия

Украинские офисные работники возвращаются к работе, адаптируясь к условиям войны. Как свидетельствуют результаты исследования общественно-политических настроений украинцев, проведенного Gradus в конце 2023 года, уровень трудоустройства граждан вырос втрое с начала полномасштабного вторжения. Но как чувствуют себя работники, каков их уровень счастья и приоритеты в жизни?

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В поисках ответов на эти вопросы аналитики компании провели исследование среди офисных работников в Украине, а также в семи европейских странах: Польше, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Испании и Нидерландах. Украинские офисные работники оказались наименее счастливыми среди опрошенных стран. Самый высокий показатель счастья продемонстрировали Нидерланды — 7,5 пунктов из максимальных 10. При этом индекс счастья украинцев находится на отметке 5,6 пунктов, что является следствием российской агрессии и спровоцированных ею последствий.

Текущий уровень счастья:

Нидерланды — 7,5;

Великобритания — 7,4;

Германия — 7,3;

Франция — 7,3;

Испания — 7,2;

Польша — 6,9;

Италия — 6,8;

Украина — 5,6.

Такие исследования действительно более показательны среди офисных работников, которые, как правило, более образованные, у них выше потребности и амбиции, считает директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов.

Чем выше профессиональный уровень сотрудника, тем больше он ценит условия труда

"Для синих воротничков главное — деньги, все остальное второстепенно. Их не очень беспокоит лояльность руководства. Директор все время орет? Да все равно, лишь бы деньги вовремя платил. Но чем выше профессиональный уровень сотрудника, тем больше он ценит условия труда. Директор, конечно, тоже может покричать, но часто только один раз: ценный сотрудник просто уйдет к конкурентам. Белые воротнички гораздо реже соглашаются с плохим отношением руководства, несоответствием зарплаты рыночной, плохими условиями труда. Если на рабочем месте холодно, темно, неудобно, старый компьютер и т.д. — все это предпосылки смены работы. А чем квалифицированнее персонал, тем труднее его набирать и обучать", — отметил Михайлов в комментарии Фокусу.

Офисные работники обычно более образованны, их потребности и амбиции выше, чем у синих воротничков

Радость, как преступление: должен ли украинец страдать

В последнее время Украина и украинцы испытали так много горя, что быть счастливым даже в моменте стало почти неприлично. Многие люди не могут осознать, что и сейчас можно радоваться, более того: некоторые считают радость почти преступлением.

"Мне часто говорят, что я слишком счастливо живу, что неправильно трачу свои деньги и мало доначу, — говорит собеседница Фокуса Яна. — Но решение жить так, как я хочу, я приняла не сразу, а после стрессов, депрессии и психотерапии. И сегодня я считаю, что это правильно, потому что когда я счастлива, я много работаю и зарабатываю, и именно тогда больше отправляю на ВСУ и помогаю людям другим способом. Но нет, мое улыбающееся лицо раздражает. К сожалению, многие предпочитают не улыбаться и помогать, а лежать в слезах и ничего не делать".

Многие люди не могут осознать, что и сейчас можно радоваться, более того: некоторые считают радость почти преступлением Фото: pexels.com

Вопрос, насколько уместно сейчас украинцам радоваться жизни, беспокоит сегодня многих. Психологи уверены: если человек чувствует облегчение по поводу того, что он и его дети оказались в безопасности, что близкие люди живы, что светит солнце — все это норма и признак здоровой психики. Но при этом вряд ли можно говорить о состоянии полного счастья.

"Мир — это не только война, но и весна, солнце, цветущие деревья, — говорит психолог Александра Алексеева, — Если прямо сейчас человек находится в безопасности и имеет силы жить и делать свое дело, значит, нужно постараться максимально сохранить себя как физически, так и в экзистенциальном смысле. Это способ человека спастись и не исчезнуть, чтобы ему было, за счёт чего восстановиться. Поэтому, вместо того, чтобы тратить силы на чувство вины, страдания и бессильную ярость, стоит сохранить себя не только для себя, а для последующих лет, когда мир будет возрождаться".

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Деньги для счастья: нужны по всей Европе

Но вернемся к опросу. Из всех опрошенных стран именно украинских офисных работников (71%) больше всего делает счастливыми собственное здоровье и здоровье близких . Вполне понятно, что фактор безопасности и мирной жизни также находится в топе от украинских респондентов (67%). Доля тех, кто выбрал этот фактор, в Украине значительно выше, чем в других странах, особенно по сравнению с Италией (28%) и Нидерландами (27%), где разница составляет почти два с половиной раза. Ближе всего к Украине по этому показателю оказались поляки (48%), что очевидно связано с культурным сходством и географической близостью к Украине.

Что касается финансовой обеспеченности, то она является наиболее значимой для половины украинских работников и третьим по значимости условием для счастливой жизни. В то же время для других рассмотренных стран деньги стоят на первом (Германия, Италия) и втором (Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, Польша) месте.

Из всех опрошенных стран именно украинских офисных работников больше всего делает счастливыми собственное здоровье и здоровье близких

"Европейцы и украинцы называют в тройке главных факторов счастья деньги, но по разным причинам, — считает Михайлов, — Европейцы более состоятельны, чем украинцы, они неплохо живут, даже безработные. Вследствие высокой социальной поддержки государства с голоду они не умирают и без крыши над головой не остаются, даже если живут на пособие. И в том, что в Европе вполне можно жить на соцвыплаты, имеют возможность убедиться сегодняшние украинские беженцы. Плюс в Европе хорошо работают продуктовые банки, людей часто могут кормить в церкви. В Украине так не получится: чтобы жить, придется работать. От государства особой поддержки ждать не стоит. Достаточно вспомнить, какие в Украине пенсии и как наши старики живут на 4 тыс. грн в месяц. Никому, кстати, непонятно, как, но живут".

Нет денег — нет счастья

В Европе очень развито волонтерство, и люди четко понимают, зачем они волонтерят: хотят помочь, быть полезными и социально востребованными, получить опыт, навыки, практику языка, строчку в резюме. В то же время демократическое европейское общество более материально ориентировано, чем наше, продолжает эксперт. Для них работать за деньги, обсуждать это, не соглашаться на бесплатную сверхурочную работу — это нормально.

"Европейцы работают с раннего возраста, поэтому у них отношение к труду другое, — объясняет эксперт. — Они со студенческих лет привыкли к тому, что любой труд — это деньги, к тому же у них почасовая оплата труда. Это наши сотрудники могут спокойно задержаться на час-другой на работе и даже выйти работать в выходные просто потому, что аврал. В Европе на это согласится далеко не каждый, даже учитывая, что за каждый сверхурочный час ему заплатят двойной тариф. Украина постепенно также к этому приходит, но медленно".

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"Вполне прогнозируемо, что война отразилась на общем уровне счастья украинцев, — подытожила результаты исследования социолог Евгения Близнюк, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research. — Но здесь важно смотреть на изменение приоритетности факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью: вопросы здоровья и безопасности стали особенно важными для нас, и с течением времени они будут приобретать еще большее значение. Финансовый фактор также в топе. И это важный сигнал в контексте миграционной политики: уже сейчас мы видим, что будет возвращать украинцев домой после завершения войны".