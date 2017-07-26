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Главная » Общество » В Великобритании юных хакеров попытаются перевоспитать в специальных лагерях

В Великобритании юных хакеров попытаются перевоспитать в специальных лагерях

В Великобритании юных хакеров попытаются перевоспитать в специальных лагерях
Фото: bostonherald.com

Первый такой лагерь открылся в Бристоле

26.07.17 135
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В Великобритании в тестовом режиме заработал лагерь кибер-реабилитации, в котором хакеров-подростков будут мотивировать перенаправить их силы и таланты в более позитивное русло. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на International Business Times.

Первый такой лагерь был запущен в Бристоле, где в течение двух дней подросткам читали лекции эксперты в области компьютерной безопасности и специалисты по выбору карьеры. Кроме того, молодым хакерам в очередной раз напомнили об ответственности, которая возникает при применении кибернавыков в сети.

Семерым участникам пилотной программы ранее были предъявлены обвинения в кибератаках на вебсайты с использованием инструментом, нарушающих британское законодательство. Каждый из них является несовершеннолетним.

В случае успеха программы, подобные лагеря откроются по всей стране.

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