Украинский школьник завоевал "золото" на международной олимпиаде по информатике

Антон Цыпко из Голованивска Кировоградской области показал лучший результат среди украинцев с 2006 года

Ученик 11 класса из Кировоградской области Антон Цыпко получил "золото" на 29-й Международной Олимпиаде по информатике среди школьников IOI-2017 (International Olympiad in Informatics), которая прошла в Тегеране. Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Павлушко.

"Лучший показатель среди украинцев показал Антон Цыпко (11-й класс, пгт. Голованивск, Кировоградская область) - золотая медаль, 414 баллов из 600 возможных. В целом в персональном зачете украинец финишировал восьмым – это лучший результат среди украинцев начиная с 2006-го года", – говорится в сообщении.

Серебряные награды завоевали Станислав Томаш (11-й класс, Ужгород) и Илья Коваль (10-й класс, Харьков). Самый молодой участник украинской сборной, 9-классник Назарий Деньга из Кременчуга, получил диплом участника международной Олимпиады.

Всего в соревнованиях приняли участие 304 участника из 84-х стран мира.

Олимпиада проводится с 1989-го года, украинская сборная принимает в ней участие уже 25-й раз.

В целом украинцы получили 8 золотых, 24 серебряных и 44 бронзовых награды. Следующая Олимпиада состоится через год в японском городе Цукуба.