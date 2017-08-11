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Главная » Общество » Украинцы вспоминают осужденных по делу "Союза освобождения Украины"

Украинцы вспоминают осужденных по делу "Союза освобождения Украины"

Украинцы вспоминают осужденных по делу "Союза освобождения Украины"
Фото: hromadske.tv

Показательный судебный процесс происходил в течение марта-апреля 1930 года

11.08.17 256
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В этот день в 1989 году реабилитированы все осужденные по делу "Союза освобождения Украины".

Об этом напоминает "Укринформ".

Как известно, процесс СВУ был показательным делом, сфабрикованным советскими карательными органами в конце 1920-х годов против ведущих деятелей украинской научной, культурной и церковной интеллигенции, которую обвиняли в антисоветской деятельности.

Цель органов ОГПУ была одна - полная дискредитация украинской элиты в рамках централизованной политики геноцида украинской нации, осуществленного правительством СССР в 1932-1933 годах.

Арестовывать людей начали еще в конце 20-х годов, а сам процесс происходил в течение марта-апреля 1930 года в украинской столице - Харькове.

Судилище проходило в зале Харьковского оперного театра, который обустроили под судебный зал. Подсудимых подвозили из тюрьмы на автобусах, опера до отказа "трещала" от зрителей - процесс был открытым. Правда, зрители были специфическими - преимущественно партийные активисты-горлопаны и сотрудники соответствующих органов - люди проверенные и надежные. В перерывах всех угощали чаем и пирожными.

Всего на скамье подсудимых были 45 человек - два академика, 15 профессоров, учителя, редакторы, библиотекари, даже два студента. Среди известных личностей - Сергей Ефремов (академик, вице-президент ВУАН, известный деятель Центральной Рады - его провозгласили главой СВУ), Владимир Чеховский, Андрей Никовский, Людмила Старицкая-Черняховская.

Всех подсудимых обвиняли в создании подпольной контрреволюционной организации "Союз освобождения Украины", подготовке вооруженного восстания против советской власти, связях с зарубежными петлюровскими центрами и других преступлениях.

Все обвиняемые были признаны виновными и приговорены к различным срокам тюремного заключения и ссылки.

Дело "Союза освобождения Украины" стало первым крупным сфальсифицированным сталинским процессом 30-х годов и своеобразным сигналом к ​​началу массовых репрессий против национально ориентированной интеллигенции по всем областям Украины.

Всего в связи с делом СВУ было арестовано около 5 тыс. человек (в основном научных работников, вузовских преподавателей, учителей, врачей, студентов и т.д.). К судебному процессу 1930 года были привлечены 474 человека, из них приговорены к расстрелу - 15, к концлагерям - 192, высланы за пределы Украины - 87, осуждены условно - 3.

Потребовалось 59 лет, чтобы признать их невиновными.

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