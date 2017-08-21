В последний раз подобное явление видели в один день и на тихоокеанском, и на атлантическом побережьях США в 1918 году

На территории США сейчас наблюдают за солнечным затмением. Его полную фазу можно наблюдать исключительно в США. Его уже даже назвали "великим американским затмением", ведь полоса видимости полного затмения пройдет через всю страну, от побережья до побережья, впервые с 1918 года. NASA ведет прямую трансляцию затмения в YouTube.

Ученые отмечают, что Луна закроет Солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений. Полное перекрытие Солнца и наступление темноты будет длиться около двух минут. Яркие звезды и планеты также станут видимыми.

В последний раз полное затмение видели в один день и на тихоокеанском, и на атлантическом побережьях США 8 июня 1918 года.

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Следующее астрономы ожидают 12 августа 2045 года.