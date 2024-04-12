Совсем другое зрелище: NASA показало, как выглядит солнечное затмение на Марсе (видео)

Спутники Марса Фобос и Деймос также закрывают собой Солнце, как и наша Луна. Но они меньше и не сферические, тем не менее получается захватывающий вид.

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Хотя люди пока не высадились на Марсе, все же там находятся марсоходы NASA, с помощью которых можно наблюдать солнечные затмения. На Земле солнечное затмение, либо полное, либо частичное, происходит, когда Луна закрывает собой нашу звезду. У Марса есть сразу два спутника – Фобос, диаметром 22 км и Деймос, диаметром 16 км. Оба спутника не имеют сферической формы и больше похожи на астероиды, но они могут создавать солнечные затмения, пишет Futurism.

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Из-за своего размера спутники Марса не могут полностью закрыть собой Солнце, а потому с поверхности планеты марсоходы NASA могут наблюдать за прохождением этих объектов на фоне нашей звезды. Когда они закрывают собой часть Солнца возникает солнечное затмение на Марсе.

NASA опубликовало кадры солнечного затмения на Марсе, которые сделал марсоход Perseverance в начале этого года. В январе на фоне Солнца пролетел спутник Деймос и в это время он выглядел, как небольшая черная точка неправильной формы перед нашей звездой. А в феврале марсоход Perseverance запечатлел проход на фоне Солнца спутника Фобос, который больше Деймоса, и он уже выглядел как большое черное пятно перед нашей звездой.

Также NASA показало и другие удивительные кадры, снятые марсоходом Perseverance, когда он направил свою камеру в сторону Солнца. В октябре прошлого года марсоход запечатлел Меркурий, который пролетал на фоне Солнца и выглядел, как темная крошечная точка.

Хотя солнечные затмения на Марсе не идут ни в какое сравнение с подобными событиями, наблюдаемыми с Земли, все равно это впечатляющее зрелище. Солнечные затмения на Красной планете позволяют астрономам измерять движение ее спутников и следить за орбитами Фобоса и Деймоса.

Фобос Фото: NASA

Фобос совершает полный оборот вокруг Марса три раза за земные сутки и каждые 100 лет он приближается к Красной планете примерно на 2 метра. Это приведет к тому, что примерно через 50 млн лет Фобос либо врежется в Марс, или гравитация планеты разорвет его на части и он превратится в кучу обломков, которые будут кружить вокруг планеты.

Деймос Фото: space.com

Деймос совершает полный оборот вокруг Марса за 30 земных часов и поскольку он меньше Фобоса, то по прогнозам сможет избежать гравитационного притяжения Красной планеты и улетит от нее в будущем.

То же самое делает Луна, которая медленно удаляется от Земли. Но скорость этого процесса такая маленькая, что нашу естественный спутник не покинет Землю до того, как умрет Солнце. А это произойдет примерно через 5 млрд лет.

Как уже писал Фокус, компания из США собирается использовать свои надувные модули в качестве базовых конструкций для строительства будущей колонии на Марсе.

Также Фокус писал о том, когда и каким образом появилось Солнце и вся Солнечная система.