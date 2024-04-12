Зовсім інше видовище: NASA показало, який вигляд має сонячне затемнення на Марсі (відео)

Супутники Марса Фобос і Деймос також закривають собою Сонце, як і наш Місяць. Але вони менші і не сферичні, проте виходить захоплюючий вид.

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Хоча люди поки що не висадилися на Марсі, все ж там знаходяться марсоходи NASA, за допомогою яких можна спостерігати сонячні затемнення. На Землі сонячне затемнення, або повне, або часткове, відбувається, коли Місяць закриває собою нашу зірку. У Марса є одразу два супутники — Фобос, діаметром 22 км і Деймос, діаметром 16 км. Обидва супутники не мають сферичної форми і більше схожі на астероїди, але вони можуть створювати сонячні затемнення, пише Futurism.

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Через свій розмір супутники Марса не можуть повністю закрити собою Сонце, а тому з поверхні планети марсоходи NASA можуть спостерігати за проходженням цих об'єктів на тлі нашої зірки. Коли вони закривають собою частину Сонця, виникає сонячне затемнення на Марсі.

NASA опублікувало кадри сонячного затемнення на Марсі, які зробив марсохід Perseverance на початку цього року. У січні на тлі Сонця пролетів супутник Деймос і в цей час він виглядав, як невелика чорна точка неправильної форми перед нашою зіркою. А в лютому марсохід Perseverance сфотографував прохід на тлі Сонця супутника Фобос, який більший за Деймос, і він уже виглядав як велика чорна пляма перед нашою зіркою.

Також NASA показало й інші дивовижні кадри, зняті марсоходом Perseverance, коли він направив свою камеру в бік Сонця. У жовтні минулого року марсохід сфотографував Меркурій, який пролітав на тлі Сонця і виглядав, як темна крихітна точка.

Хоча сонячні затемнення на Марсі не йдуть у жодне порівняння з подібними подіями, спостережуваними із Землі, все одно це вражаюче видовище. Сонячні затемнення на Червоній планеті дають змогу астрономам вимірювати рух її супутників і стежити за орбітами Фобоса і Деймоса.

Фобос Фото: NASA

Фобос робить повний оберт навколо Марса тричі за земну добу і кожні 100 років він наближається до Червоної планети приблизно на 2 метри. Це призведе до того, що приблизно через 50 млн років Фобос або вріжеться в Марс, або гравітація планети розірве його на частини і він перетвориться на купу уламків, які кружлятимуть навколо планети.

Деймос Фото: space.com

Деймос здійснює повний оберт навколо Марса за 30 земних годин і оскільки він менший за Фобос, то, за прогнозами, зможе уникнути гравітаційного тяжіння Червоної планети і відлетить від неї в майбутньому.

Те ж саме робить Місяць, який повільно віддаляється від Землі. Але швидкість цього процесу така маленька, що наш природний супутник не покине Землю до того, як помре Сонце. А це станеться приблизно через 5 млрд років.

Як уже писав Фокус, компанія зі США збирається використовувати свої надувні модулі як базові конструкції для будівництва майбутньої колонії на Марсі.

Також Фокус писав про те, коли і яким чином з'явилося Сонце і вся Сонячна система.