Первый парк для нудистов открыли в Париже

Во Франции насчитывается 2,6 млн любителей прогулок в обнаженном виде

На востоке Парижа открылся первый парк для нудистов. Об этом сообщает Европейская правда The Local.

Для любителей прогулок в обнаженном виде была выделена часть Весанского леса – крупнейшего зеленого массива французской столицы.

"Создание зоны в Венсанском лесу, где разрешен натуризм, является частью концепции свободного использования публичного пространства Парижа", - заявила заместитель мэра Парижа Пенелопа Комитес.

Парк, который расценивается как экспериментальный проект, будет открыт до 15 октября с 8:00 до 19:30.

Чиновники обещают, что вуайеризм и эксгибиционизм в парке разрешаться не будут.

Во Франции насчитывается 2,6 млн человек, для которых нудизм является регулярной привычкой.