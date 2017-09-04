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Главная » Общество » Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка

Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка

Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Герцог и герцогиня Кембриджские и их дети / Фото: RA

Новорожденный станет пятым в очереди на трон Великобритании после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты

04.09.17 161
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В Великобритании герцог и герцогиня Кембриджские заявили, что ждут третьего ребенка. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Королева Елизавета Вторая и члены обеих семей счастливы узнать эту новость", – говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом сообщении.

Как и в случаях предыдущих беременностей было решено объявить о грядущем пополнении, не дожидаясь 12-недельного срока, вследствие раннего токсикоза герцогини.

Из-за этого Кейт вынуждена была отменить заранее запланированные мероприятия в Лондоне.

Сейчас она находится в Кенсингтонском дворце.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон Великобритании после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Он или она будет шестым правнуком или правнучкой королевы Елизаветы II.

При остром токсикозе беременности может возникнуть необходимость дополнительной врачебной помощи. Острый токсикоз сопровождает примерно каждую 200 беременность и проявляется в тошноте и рвоте. Это состояние может привести к обезвоживанию и потере веса.

Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне в декабре 2012 года. Тогда же и было объявлено, что чета ждет ребенка.

О второй беременности объявили в сентябре 2014 года. Тогда ей оказывали медицинскую помощь во дворце.

У герцога и герцогини – двое детей. Их первенцу – Джорджу четыре года, а дочери Шарлотте – два года.

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