В этот день 176 лет назад родился Михаил Драгоманов

Люди интересуются только теми, кто отбивается, и таким только и помогают, считал мыслитель

Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895) родился в Гадяче на Полтавщине в семье мелких дворян. Имел двух братьев и сестру Ольгу, более известную под своим литературным псевдонимом - Елена Пчелка (она же мать Леси Украинки).

Учился в Гадячском уездном училище и Полтавской гимназии, из которой был исключен из последнего класса "за дерзость". Впоследствии окончил историко-филологический факультет Киевского университета. Защитил диссертацию, преподавал. Читал лекции по общей и древней истории.

Удерживал большую семью, платил за обучение братьев и сестер. Деньги на это зарабатывал лекциями в гимназии, газетной и журнальной работой. Возглавлял левое крыло киевской "Громады", напоминает "Укринформ".

В 1876 году из-за свободомыслия уволен с работы в университете, вынужден был эмигрировать. Жил в Вене, Женеве, Софии. С 1889 - профессор кафедры истории Софийского университета. Российские власти неоднократно требовали от болгарской стороны отказаться от услуг Драгоманова, но та на требования российского царизма не обращала внимания. Драгоманова в Болгарии очень ценили, помнят его и сейчас - 170-летие ученого в 2011 году было отмечено на государственном уровне не только в Украине, но и в Болгарии. Несколько лет подряд в Софии проходят научные конференции "Драгомановские студии".

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У нас наследие выдающегося ученого, а это труды по истории, политологии, литературоведению, фольклористике, до сих пор не прочитаны и не изучены. Даже не существует полного издания его произведений, а они бы составили примерно 20 томов.

Идеалом Драгоманова был социализм западноевропейского образца. Он не терпел национализма. Никакого - ни российского, ни европейского, ни родного украинского. Был космополитом. Говорил, что слабина украинского движения в том, что он романтично эмоциональный. Замечал, что когда украинство станет трудолюбивым и сильным, тогда и заслужит право называться Украиной, а не Малороссией.

Драгоманов считал, что политическую свободу в России украинцы могут получить только одним путем - путем федерализации. В этом он расходился со многими своими соотечественниками.

Известный фольклорист Александр Лоначевский на то ему заметил: "Я еще никогда не видел москаля не обрусителя. Покажите мне хоть одного москаля, который не смотрел бы на Славянщину как на базар для своих товаров, такой базар, где они сами и цену назначают".

Драгоманов без пиетета относился к классикам - даже к Шевченко.

Немалый резонанс во всей Европе имела его статья "Турки внутренние и внешние" - в 1876 году россияне взялись как раз "освобождать братские народы Балкан", а Драгоманов подчеркивал, что не могут освобождать славян от турок те, кто сам порабощен "турками внутренними".

А еще, в статье "Внутреннее рабство и война за освобождение" он провозгласил необходимость освобождения самой России. "Пока есть болото, будут и черти", - писал Драгоманов. По его мнению, главной задачей должно быть уничтожение "болота", то есть самодержавия.

И цитата, которая считается едва ли не завещанием Драгоманова: "Только тогда, когда мы покажем свою силу, обратит на нас внимание Европа. Наивно ждать, чтобы круг людей, даже самых гуманных, беспокоился из-за других только оттого, что их бьют. Мало ли разве кого бьют на земном шаре?! Люди интересуются только теми, кто отбивается, - и таким только и помогают" (1895).