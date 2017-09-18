Гриневич: Все учителя должны быть готовы работать с детьми с особыми потребностями

Кроме того, нужно научить школьников относиться с уважением к достоинству друг друга

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подчеркивает важность включить в программу подготовки всех школьных учителей блок по работе с детьми с особыми потребностями.

Об этом министр заявила в ходе круглого стола "Дети - проводники перемен", сообщает пресс-служба Минобразования.

По словам Гриневич, новый Закон "Об образовании" несет в себе значительное расширение инклюзивного образования, но появляются в связи с этим и новые вызовы.

"Мало создать материальные возможности для инклюзивного образования. Архитектурная доступность - далеко не единственный показатель, необходимый для инклюзии. Нужно, чтобы людей с особыми потребностями начали понимать, научились относиться к ним с уважением. И, самое главное, чтобы учителя знали, как работать с такими детьми. Поэтому сейчас нам очень важно в подготовку всех наших школьных учителей включить блок по работе с детьми с особыми потребностями", - отметила министр.

"Другой вызов - научить школьников относиться с уважением к достоинству друг друга, независимо от того, есть ли у ребенка особые образовательные потребности или нет", - подчеркнула Гриневич.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании", который расширяет возможности для развития инклюзии в системе образования Украины.