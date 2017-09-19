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Главная » Общество » Фото Пожар в одесском лагере: двое подростков спасли 23 детей
Гибель детей в детском лагере

Фото Пожар в одесском лагере: двое подростков спасли 23 детей

<span class="label red">Фото</span> Пожар в одесском лагере: двое подростков спасли 23 детей
Фото из открытых источников / Максим Тихончук и Екатерина Ной

Дети-герои – Екатерина Ной и Максим Тихончук

19.09.17 157
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Пострадавшая во время пожара в детском лагере в Одессе девочка,  Екатерина Ной, спасла из горящего корпуса восемь детей в возрасте от 8 до 10 лет. 13-летний Максим Тихончук вынес 15 детей из пяти комнат.

Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий.

"Максим Тихончук, 13 лет. Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере Виктория. Это 15 детских жизней! Детей, которые спали, и ничего не подозревали. В понедельник просто пошел на уроки в школу с обожженными руками... Скромный, сильный, добрый человек, которым могут гордиться Его родители и вся страна! Максим Тихончук и Катя Ной – эти дети наш золотой фонд", – отметил Иваницкий.

У Екатерины Ной ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда ее привезли в больницу, она потеряла сознание и сейчас находится в реанимации.  

Напомним, 15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере "Виктория" произошел пожар – загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей, двое пострадали.

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