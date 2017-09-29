Студентов киевского вуза заставляют молиться

Студентов Национального педагогического университета им. Драгоманова отправили на молебен во Владимирский собор вместо пар.

Согласно информации на страничке вуза в Facebook, его провели по случаю Дня работников образования. Возглавил молебен Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Сами студенты заявляют, что в храм их заставили идти, поскольку преподаватели могли засчитать прогул пары, пишет УНИАН.

Бывший глава студенческого совета НПУ им. Драгоманова Сергей Зайченко отметил, что такая ситуация повторяется каждый год. По его сообщению, девушкам сказали взять с собой платки и надеть юбки, всем сказали собраться в 08:45 у собора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы среди абитуриентов

Часть из студентов, которые пришли во Владимирский собор, прикрепили к одежде листки с надписью "Меня заставили прийти сюда вместо пар".

Ранее в НПУ им. Драгоманова вспыхнул "сепаратистский" скандал. Блогеры распространили фотографии сестер Инны и Ирины Ковальчук, которые преподают в вузе иностранные языки, а в соцсетях женщины восхваляли боевиков с Донбасса и призвали российскую армию "освободить" Киев от украинского правительства.