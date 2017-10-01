Вдохновляющее чтиво. 5 книг, которые нужно прочитать, если вы ведёте IT-бизнес

Американский ресурс Business Insider составил список книг, обязательных к прочтению для IT-предпринимателей. Мы выбрали из них пять самых вдохновляющих и уже изданных в русскоязычной версии

Нир Эял "Покупатель на крючке. Руководство по созданию продуктов, формирующих привычки"

Почему одни продукты производят фурор, а другие оказываются никому не нужны? Что заставляет нас пользоваться тем, без чего в принципе можно обойтись? Почему мы покупаем некоторые вещи исключительно по привычке? Существует ли какой-то шаблон создания технологий, привлекательных для пользователя? Нир Эял отвечает на эти и многое другое вопросы. В книге объяснена так называемая модель Хука — четырёхэтапный процесс поощрения определённого поведения клиентов. Этой моделью пользуются во многих успешных IT-компаниях.

Алек Росс "Индустрии будущего"

Книга об отраслях, которые станут определяющими для экономики завтрашнего дня. Речь о робототехнике и искусственном интеллекте, киберпреступности и кибербезопасности, о коммерциализации геномики, а также о влиянии цифровых технологий на состояние валют и мировых рынков. Росс обращается к самым болезненным вопросам. Что станет с человеческим трудом и на что нам придётся пойти, адаптируясь к новым реалиям? Как инновационные центры стремительно развивающихся стран будут конкурировать с Кремниевой долиной? Как родителям подготовить детей к жизни в этом новом мире?

Кевин Келли "Неизбежно.12 технологических трендов, которые сформируют наше будущее"

Один из ведущих мыслителей в сфере технологий приводит двенадцать технологических императивов, по которым нам придётся жить следующие тридцать лет. И жизнь эта будет совсем не такой, как теперешняя. Многое из того, что произойдёт в ближайшие тридцать лет, обусловлено уже существующими трендами развития технологий. Кевин Келли написал увлекательную провокационную книгу. По сути, это оптимистичная "дорожная карта" будущего. Виртуальная реальность в вашем доме. Экономика, меняющаяся под влиянием искусственного интеллекта, встроенного во всё, что мы производим. Завтрашний день вам, скорее всего, понравится. Келли, помимо прочего, говорит о том, как различные технологии зависят друг от друга и что стимулирует их стремительное развитие в ближайшее время.

Эшли Вэнс "Илон Маск: Тesla, SpaceХ и путь в фантастическое будущее"

Это биографическая книга в духе "Человек, который изменил всеё и "Стив Джобс". Серьёзный взгляд на захватывающую историю жизни одного из самых непредсказуемых и амбициозных предпринимателей Кремниевой долины.

Бен Горовиц "Легко не будет: Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов"

Да, это тот самый Бен Горовиц, который в 2009 году вместе с Марком Андерсеном основал венчурный фонд и теперь владеет акциями Skype, Facebook, Groupon и Twitter. Один из самых уважаемых и опытных предпринимателей Кремниевой долины даёт советы по созданию и запуску бизнеса, делится премудростями практического управления. Всё это приправлено фирменным юмором Бена. Книга будет полезна и опытным бизнесменам, и тем кто только стремится начать своё дело.

По материалам: Business Insider

Перевод Марии Бондарь