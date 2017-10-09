Нобелевскую премию по экономике в 2017 год вручили американцу Ричарду Талеру "за вклад в исследование поведенческой экономики". Об этом пишет Медуза.
Поведенческая экономика изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.
Одним из основателей поведенческой экономики считается психолог Даниэль Канеман, с которым вместе работал Талер.
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В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике "за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности".
Нобелевскую премию за 2002 год Канеман разделил с Верноном Смитом, считающимся одним из основателей экспериментальной экономики.
BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2017 г.
Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование циркадных ритмов группе ученых, среди которых профессоры Джеффри Холл (Германия), Майкл Росбаш (Брандайский университет, США) и Майкл Юнг (университет Рокфеллера, США).
Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал английский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.