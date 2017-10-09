Награду присудили Ричарду Талеру "за вклад в исследование поведенческой экономики"

Нобелевскую премию по экономике в 2017 год вручили американцу Ричарду Талеру "за вклад в исследование поведенческой экономики". Об этом пишет Медуза.

Поведенческая экономика изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.

Одним из основателей поведенческой экономики считается психолог Даниэль Канеман, с которым вместе работал Талер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нобелевскую премию мира вручили Международному движению по запрещению ядерного оружия

В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике "за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности".

Нобелевскую премию за 2002 год Канеман разделил с Верноном Смитом, считающимся одним из основателей экспериментальной экономики.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за исследование циркадных ритмов группе ученых, среди которых профессоры Джеффри Холл (Германия), Майкл Росбаш (Брандайский университет, США) и Майкл Юнг (университет Рокфеллера, США).

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал английский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.