Массовое заболевание школьников произошло в Краматорске

В Краматорске Донецкой области зафиксировано массовое заболевание учеников общеобразовательной школы №12.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В течение двух дней, 18 и 19 октября, в медицинские учреждения были госпитализированы девятеро детей в возрасте от 6 до 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрыт механизм болезни Альцгеймера

Школьники жаловались на тошноту, повышенную температуру тела и расстройства работы желудочно-кишечного тракта. Сейчас они находятся на стационарном лечении, их состояние средней тяжести. Диагноз пострадавших не уточняется.

Причины массового заболевания детей выясняются. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Напомним, ОРВИ в Украине уже заболели более 165 тысяч человек.