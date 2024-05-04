Зеленского объявили в розыск в РФ: в Офисе президента рекомендуют "поискать совесть"

Основанием для объявления украинского президента в розыск в РФ стала неназванная статья Уголовного кодекса. На Банковой не замедлили с ответом.

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В субботу, 4 апреля, Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского лидера Владимира Зеленского. Зато в Офисе президента посоветовали россиянам поискать "здравый смысл", пишет "РБК-Украина".

Сегодня российские СМИ начали массово тиражировать скриншот из базы данных российского МВД об объявлении в розыск действующего президента Украины. Основанием для этого стало якобы возбужденное уголовное дело, но в чем именно обвиняют Владимира Зеленского, пока неизвестно.

Фото: Скриншот МВД России

На Банковой уже отреагировали на эту новость. Представитель украинского президента Сергей Никифоров посоветовал российскому МВД "сначала поискать совесть и здравый смысл".

4 мая в МВД России решили объявить в розыск по уголовной статье еще и пятого президента Украины и нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В этом случае подробности также не приводятся.

Напомним, в мае 2023 года в России объявили в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Вероятно, что причиной такого решения стала выдача прокурором ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Кроме того, уже через несколько месяцев, в июле, была объявлена в розыск и судья МУС Томоко Акане.

Также российское МВД объявляло в розыск бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича и певицу "Джамалу".