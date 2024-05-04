Зеленського оголосили в розшук в РФ: в Офісі президента рекомендують "пошукати совість"

Підставою для оголошення українського президента в розшук у РФ стала неназвана стаття Кримінального кодексу. На Банковій не забарилися з відповіддю.

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У суботу, 4 квітня, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук українського лідера Володимира Зеленського. Натомість в Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд", пише "РБК-Україна".

Сьогодні російські ЗМІ почали масово тиражувати скріншот з бази даних російського МВС щодо оголошення в розшук чинного президента України. Підставою для цього стала нібито порушена кримінальна справа, але у чому саме звинувачують Володимира Зеленського, наразі невідомо.

Фото: Скріншот МВС Росії

На Банковій вже відреагували на цю новину. Речник українського президента Сергій Нікіфоров порадив російському МВС "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".

4 травня у МВС Росії вирішили оголосити у розшук по кримінальній статті ще й п'ятого президента України та нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. У цьому випадку подробиці також не приводяться.

Нагадаємо, у травні 2023 року у Росії оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Ймовірно, що причиною такого рішення стала видача прокурором ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна. Окрім того, вже через декілька місяців, у липні, було оголошено у розшук й суддю МКС Томоко Акане.

Також російське МВС оголошувало у розшук колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича та співачку "Джамалу".