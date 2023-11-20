Джамалу объявили в розыск в РФ, — росСМИ (фото)

Певица открыто поддерживает Украину и не скрывает свою позицию относительно войны. Информация о розыске Джамалы появилась в официальной базе российского МВД.

Related video

В России объявили в розыск украинскую певицу Джамалу. Об этом 20 ноября сообщили в "РИА Новости".

"Украинская певица Джамала объявлена в розыск, информация о ней появилась в базе МВД России", — говорится в публикации.

Информация о Джамале в базе МВД РФ Фото: РИА Новости

Также информацию о розыске Джамалы подтвердили в "ТАСС". Известно, что розыск происходит по уголовной статье, но какой именно — не указано.

Сама певица на момент публикации не отреагировала на известие о ее розыске в стране-агрессоре. Джамала открыто поддерживает Украину и неоднократно высказывалась о войне, развязанной Россией.

Заочные аресты и розыски в России

Напомним, в РФ уже объявили в розыск украинскую телеведущую Марию Ефросинину. Кроме того, ее внесли в список террористов и экстремистов.

Также российские правоохранители разыскивают прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В стране-агрессоре возбудили дело против него и всех судей, причастных к решению.

Поэтому впоследствии в России объявили о розыске и Томоко Акане — судьи МУС, которая выдала ордер на арест Путина. Статья, которая стала основанием для розыска, традиционно не была указана.

Недавно стало известно, что в РФ разыскивают Алексея Арестовича. Ранее его также занесли в перечень террористов.